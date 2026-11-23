आयुष प्रवेश केंद्रीय काउंसलिंग समिति ने आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अनंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस विशेष चरण के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवंटन सूची की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस अनंतिम आवंटन सूची में उन अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें दूसरे विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें आवंटित की गई हैं। इस चरण में कुल 123 सीटों का आवंटन किया गया है।

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दूसरे विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें मिलीं?

हालांकि, अभ्यर्थियों को अभी कॉलेज में प्रवेश के लिए रिपोर्ट नहीं करना है। उन्हें अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी होने का इंतजार करना होगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुल 123 सीटें आवंटित की गई हैं। इस चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम आवंटन परिणाम का इंतजार करना होगा। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और प्रवेश के लिए संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर सकेंगे।

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अंतिम आवंटन के बाद कब कर सकेंगे कॉलेज में रिपोर्ट?

अनंतिम आवंटन परिणाम जारी होने के बाद अब अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि केवल अनंतिम परिणाम के आधार पर कॉलेज में प्रवेश के लिए रिपोर्ट नहीं करना है। अंतिम आवंटन परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी कॉलेज में प्रवेश के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉलेज में रिपोर्ट करने की निर्धारित तारीखें इस प्रकार हैं:

रिपोर्टिंग शुरू होने की तारीख: 25 नवंबर 2026

25 नवंबर 2026 रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख: 30 नवंबर 2026

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर संबंधित कॉलेज में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कॉलेज में प्रवेश के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें जरूरी दस्तावेजों के साथ आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और उनकी छायाप्रतियां साथ रखनी होंगी। ध्यान रहे कि दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसलिए कॉलेज जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें।

आयुष नीट यूजी विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का परिणाम कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दूसरे विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अनंतिम आवंटन सूची डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करना होगा।