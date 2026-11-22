राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के अकादमिक विभाग की ओर से भारतीय ज्ञान परंपराओं और आयुर्वेद पर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही बधिर और कम सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन का छह महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी होगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग तीन नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा- ‘एआई असिस्टेंट’, ‘आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट’ और ‘फायर मार्शल’। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, मुक्त शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना और परीक्षा निगरानी को मजबूत करना है।

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