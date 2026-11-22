एनआईओएस: 37वें स्थापना दिवस पर छह नए पाठ्यक्रम और दो एप होंगे लॉन्च, जानें क्या है इन पहलों का उद्देश्य
एनआईओएस अपने 37वें स्थापना दिवस पर छह नए अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा दो मोबाइल एप लॉन्च करेगा। इन पहलों का उद्देश्य कौशल-आधारित शिक्षा के अवसर बढ़ाना और परीक्षा निगरानी को मजबूत करना है।
विस्तार
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के अकादमिक विभाग की ओर से भारतीय ज्ञान परंपराओं और आयुर्वेद पर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही बधिर और कम सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन का छह महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी होगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग तीन नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा- ‘एआई असिस्टेंट’, ‘आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट’ और ‘फायर मार्शल’। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, मुक्त शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना और परीक्षा निगरानी को मजबूत करना है।
भारतीय ज्ञान परंपराओं और आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा?
भारताभिज्ञानम् भारतीय ज्ञान परंपराओं पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है। इसमें विद्यार्थियों को भारत की ज्ञान विरासत से परिचित कराने के लिए पठन, चर्चा, स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण, परियोजना कार्य और क्षेत्र-आधारित गतिविधियां शामिल होंगी। आयुर्वेदशास्त्र माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है। इसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, योग और स्वास्थ्य एवं कल्याण के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
बधिर और कम सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन-सा पाठ्यक्रम है?
एनआईओएस छह महीने का ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीआरएम) शुरू करेगा। इसे विशेष रूप से बधिर और कम सुनने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है।
नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में क्या सीखने को मिलेगा?
व्यावसायिक शिक्षा विभाग के तीनों पाठ्यक्रमों को एनसीवीईटी की मंजूरी मिली है।
- एआई असिस्टेंट: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत, एआई उपकरण, शुरुआती स्तर की प्रॉम्प्टिंग तकनीक और उनका जिम्मेदारी से उपयोग।
- आईटी हेल्पडेस्क अटेंडेंट: कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को संभालना तथा उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सहायता देना।
- फायर मार्शल: आग से बचाव, अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन उपकरणों का उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षित निकासी की प्रक्रियाएं।
एनआईओएस के नए एप क्या काम करेंगे?
- एनआईओएस दो डिजिटल पहल- एनआईओएस मित्र और एनआईओएस नेत्र- भी शुरू करेगा।
- एनआईओएस मित्र के तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक ‘एनआईओएस मित्र’ के रूप में काम करेंगे। वे स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों, प्रवासी कामगारों, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और अन्य वंचित वर्गों के संभावित विद्यार्थियों की पहचान करेंगे। साथ ही, वे शैक्षिक मार्गदर्शन देंगे, समुदाय तक पहुंच बनाने में मदद करेंगे और स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
- इस पहल का उद्देश्य उन लोगों तक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है, जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह गए हैं और अपनी पढ़ाई फिर शुरू करना या जारी रखना चाहते हैं।
- एनआईओएस नेत्र परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण और निगरानी में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए निरीक्षण अधिकारी अपनी यात्रा का समय और स्थान दर्ज कर सकेंगे, मौके की तस्वीरें और वीडियो साक्ष्य जुटा सकेंगे, मानकीकृत जांच-सूचियां पूरी कर सकेंगे और घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट कर सकेंगे। इससे परीक्षा निगरानी में जवाबदेही और वास्तविक समय में रिपोर्टिंग मजबूत करने का लक्ष्य है।
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