एनसीईआरटी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि उसने पाठ्यपुस्तकों की छपाई की गुणवत्ता से जुड़ी चिंता पर संज्ञान लिया है और मामले की प्राथमिकता से जांच कर रहा है। परिषद के अनुसार, दोषी पाए जाने वाले किसी भी प्रिंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने विद्यार्थियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह हर बच्चे को स्पष्ट, पढ़ने योग्य और विद्यार्थियों के अनुकूल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कक्षा 12 की परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति पर क्या मामला है?

एक अलग मामले में, 4 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सीबीएसई, एनसीईआरटी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह दिए। यह जनहित याचिका पीतमपुरा निवासी विशाल दुआ ने अपने और 10 अन्य अभिभावकों की ओर से दायर की है। याचिका अधिवक्ता नितिन मंगला के माध्यम से दाखिल की गई।

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याचिकाकर्ताओं की मांग क्या है?

याचिकाकर्ताओं ने कक्षा 12 की लेखाशास्त्र परीक्षा में साधारण, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने और गणित की परीक्षा में कैलकुलेटर की अनुमति के सवाल पर विशेषज्ञ निकाय से विचार कराने का अनुरोध किया है। याचिका के अनुसार, लेखाशास्त्र और गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों को लंबी गणनाओं में काफी समय देना पड़ता है। इससे अवधारणाओं की समझ और उनके अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है।

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सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने पहले क्या प्रस्ताव मंजूर किया था?

याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने 25 और 26 नवंबर, 2024 को हुई अपनी 70वीं बैठक में कक्षा 12 की लेखाशास्त्र परीक्षा में साधारण, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। याचिका केंद्र सरकार, सीबीएसई, एनसीईआरटी और राष्ट्रीय आकलन केंद्र के खिलाफ दायर की गई है।