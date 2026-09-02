यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026: पहले चरण की सीट मैट्रिक्स जारी, ऐसे करें चेक, कब आएगा सीट आवंटन परिणाम?
UP NEET UG Counselling 2026: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए एमबीबीएस और बीडीएस की अस्थायी सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी कॉलेज और श्रेणी के अनुसार उपलब्ध सीटें देख सकते हैं। सीट आवंटन परिणाम 8 सितंबर को जारी होगा।
विस्तार
UP NEET UG Counselling 2026: उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीएमईटी) ने पहले चरण की अस्थायी सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है।
अभ्यर्थी इसमें कॉलेज के अनुसार उपलब्ध सीटों की जानकारी देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें सरकारी और निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों का विवरण दिया गया है। पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम 8 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा।
सीट मैट्रिक्स में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
अभ्यर्थियों को सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ देखते समय सीटों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इसमें मुख्य रूप से ये विवरण शामिल हैं-
- एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रम
- उपलब्ध सीटों की संख्या
- सीट की श्रेणी
- आरक्षण श्रेणी
- चिकित्सा या दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
- संस्थान सरकारी है या निजी
इन जानकारियों की मदद से अभ्यर्थी अपनी श्रेणी और पसंद के अनुसार कॉलेज व पाठ्यक्रम का विकल्प तय कर सकते हैं।
सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद क्या करना होगा?
अब अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों को ध्यान से देखकर अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम पर विचार करना चाहिए। सीटों की संख्या और श्रेणी को ध्यान में रखकर विकल्प चुनना महत्वपूर्ण होगा।
इसके बाद अभ्यर्थियों को सीट आवंटन परिणाम का इंतजार करना होगा। सीट आवंटन परिणाम 8 सितंबर 2026 को ऑनलाइन जारी किया जाना निर्धारित है। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, वे सीट आवंटन पत्र के माध्यम से आगे की प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसलिए आवंटन पत्र को संभालकर रखना जरूरी होगा।
यूपी नीट सीट मैट्रिक्स पीडीएफ कैसे देखें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों से सीट मैट्रिक्स देख और डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के सूचना (NOTIFICATION) सेक्शन में जाएं।
- यहां “TENTATIVE SEAT MATRIX FOR - UP NEET UG COUNSELING FOR MBBS/BDS ROUND-1 -2026” लिंक पर क्लिक करें।
- अब कॉलेज के अनुसार सीटों का वितरण देखें।
- सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लें और आगे के लिए सुरक्षित रखें।
सीट आवंटन पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे?
सीट आवंटन परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए ये चरण अपनाने होंगे-
- आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।
- Allotted Candidate List सेक्शन में जाएं।
- संबंधित लिंक का चयन करें। यहां
- UP NEET PG Counseling For MDS (Dental)-2026
- UP NEET UG Counseling -2026
- जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं।
- अपने लॉगिन विवरण की मदद से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड में सीट आवंटन पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- आपका सीट आवंटन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- उसमें दर्ज अपना विवरण ध्यान से जांचें।
- सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर लें।
सीट आवंटन पत्र क्यों जरूरी है?
सीट आवंटन पत्र आगे की प्रवेश प्रक्रिया और काउंसलिंग के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश से जुड़े अगले निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया का भी ध्यान रखना होगा।
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