यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026: पहले चरण की सीट मैट्रिक्स जारी, ऐसे करें चेक, कब आएगा सीट आवंटन परिणाम?

UP NEET UG Counselling 2026: उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीएमईटी) ने पहले चरण की अस्थायी सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है।

विज्ञापन





अभ्यर्थी इसमें कॉलेज के अनुसार उपलब्ध सीटों की जानकारी देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें सरकारी और निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सीटों का विवरण दिया गया है। पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम 8 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा।