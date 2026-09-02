राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज: कक्षा 8 में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक करें पंजीकरण, कौन भर सकता है फॉर्म?

आवेदन की आखिरी तारीख कब है?

पात्र उम्मीदवार 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तारीख तक परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।



जो उम्मीदवार नियमित अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा।



प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को देशभर के 39 शहरों में कागज-कलम आधारित तरीके से आयोजित की जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूचना पुस्तिका जरूर पढ़नी चाहिए।