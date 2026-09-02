राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज: कक्षा 8 में दाखिले के लिए 30 सितंबर तक करें पंजीकरण, कौन भर सकता है फॉर्म?
RIMC Entrance Exam 2026: राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। आयु सीमा, आवेदन शुल्क, विलंब शुल्क और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे पढ़ें।
विस्तार
RIMC Entrance Exam 2026: राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। पात्र उम्मीदवार 30 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। इच्छुक विद्यार्थी या उनके अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख कब है?
पात्र उम्मीदवार 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तारीख तक परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा।
जो उम्मीदवार नियमित अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा।
प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को देशभर के 39 शहरों में कागज-कलम आधारित तरीके से आयोजित की जाएगी। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूचना पुस्तिका जरूर पढ़नी चाहिए।
किस उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
यह प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2027 को निर्धारित आयु सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- न्यूनतम उम्र: 12 वर्ष 6 महीने
- अधिकतम उम्र: 14 वर्ष
अर्थात उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2027 को 12 वर्ष 6 महीने से कम और 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा?
प्रवेश परीक्षा कागज-कलम आधारित होगी। इसमें गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा में सवालों का तरीका विषय के अनुसार अलग रहेगा:
- गणित: वर्णनात्मक उत्तर लिखने होंगे।
- अंग्रेजी: वर्णनात्मक उत्तर लिखने होंगे।
- सामान्य ज्ञान: बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसलिए उम्मीदवारों को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गणित और अंग्रेजी में लिखकर उत्तर देने का भी अभ्यास करना जरूरी होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
|श्रेणी
|परीक्षा शुल्क
|सामान्य
|1,000 रुपये
|रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चे
|1,000 रुपये
|अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)
|1,000 रुपये
|अनुसूचित जाति
|750 रुपये
|अनुसूचित जनजाति
|750 रुपये
विलंब शुल्क: नियमित अवधि के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा 500 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा।
आवेदन कहां और कैसे करना होगा?
उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। उपलब्ध भुगतान माध्यमों में शामिल हैं:
- क्रेडिट कार्ड
- डेबिट कार्ड
- नेट बैंकिंग
- यूपीआई
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे प्रवेश परीक्षा से जुड़ी नई सूचनाओं और आगे के अपडेट के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
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