नीट पीजी: क्या 2,445 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा पर फिर बदलेगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, याचिका दाखिल
NEET PG 2026 Re-Exam: नीट पीजी 2026 की पुनर्परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तकनीकी गड़बड़ी से परीक्षा नहीं दे सके 2,445 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नामित पीठ के समक्ष मामला रखने को कहा है। जानिए पूरा मामला...
विस्तार
NEET PG 2026: नीट पीजी के 2,445 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार, 2 सितंबर 2026 को नीट पीजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़ी एक याचिका का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया गया। ये सभी अभ्यर्थी तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
वकील ने दलील दी कि 2,445 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नीट से जुड़े सभी मामले पहले से ही एक नामित पीठ के सामने हैं। यह पीठ न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपना मामला उसी नामित पीठ के सामने रखे। अदालत ने यह भी कहा कि इन मामलों में लगातार कई घटनाक्रम हो रहे हैं। इस तरह बुधवार को इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई नहीं हुई। मामले को संबंधित नामित पीठ के समक्ष रखने को कहा गया है।
2,445 अभ्यर्थियों के लिए क्यों हो रही है पुनर्परीक्षा?
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान यानी एनबीईएमएस ने तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया है। नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी।
परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 2,65,980 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा सामान्य तरीके से पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा कराई जानी है।
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