नीट पीजी: क्या 2,445 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा पर फिर बदलेगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, याचिका दाखिल

2,445 अभ्यर्थियों के लिए क्यों हो रही है पुनर्परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान यानी एनबीईएमएस ने तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया है। नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी।



परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 2,65,980 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा सामान्य तरीके से पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा कराई जानी है।