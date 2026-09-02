नवोदय विद्यालय: कक्षा 9 में दाखिले का मौका, कौन कर सकता है आवेदन और कब होगी परीक्षा? जानें पूरी प्रक्रिया

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपनी फोटो और हस्ताक्षर से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन के दौरान उम्मीदवार का हस्ताक्षर और अभिभावक का हस्ताक्षर भी मांगा जाएगा।



नए आवेदन में अपार आईडी/पीईएन और आधार नंबर की जानकारी भी देनी होगी। फोटो और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में 10 से 100 केबी के बीच होने चाहिए। हर जवाहर नवोदय विद्यालय में अभिभावकों की सहायता के लिए निशुल्क हेल्प डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध है।