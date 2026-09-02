गेट 2027: आज शुरू होगा पंजीकरण, शाम इतने बजे से भर सकेंगे फॉर्म, 27 सितंबर अंतिम तिथि; जानें कब होगी परीक्षा

GATE 2027 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आज, 2 सितंबर 2026 को गेट 2027 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, पंजीकरण शाम करीब 7 बजे से शुरू होगा। अभ्यर्थी 27 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे।

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