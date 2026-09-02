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Hindi News ›   Education ›   GATE 2027 Registration Today at 7 PM: Check Last Date, Eligibility, Exam Schedule and Application Process

गेट 2027: आज शुरू होगा पंजीकरण, शाम इतने बजे से भर सकेंगे फॉर्म, 27 सितंबर अंतिम तिथि; जानें कब होगी परीक्षा

Wed, 02 Sep 2026 03:33 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 03:33 PM IST
सार

GATE 2027 Registration: गेट 2027 के लिए पंजीकरण आज 2 सितंबर को शाम करीब 7 बजे शुरू होगा। अभ्यर्थी 27 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर है। परीक्षा 6 से 21 फरवरी 2027 तक होगी और परिणाम 19 मार्च को आएगा।
 

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GATE 2027 Registration Today at 7 PM: Check Last Date, Eligibility, Exam Schedule and Application Process
GATE 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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GATE 2027 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आज, 2 सितंबर 2026 को गेट 2027 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, पंजीकरण शाम करीब 7 बजे से शुरू होगा। अभ्यर्थी 27 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे।

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इससे पहले संस्थान ने गेट 2027 पंजीकरण शुरू होने की तारीख जारी की थी, लेकिन बाद में इसे वेबसाइट से हटा दिया गया था। अब आधिकारिक वेबसाइट पर नई जानकारी के अनुसार पंजीकरण आज शाम से शुरू होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in के माध्यम से आवेदन करना होगा।

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विवरण तारीख/जानकारी
पंजीकरण शुरू 2 सितंबर 2026
पंजीकरण शुरू होने का समय शाम करीब 7 बजे
बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026
विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्तूबर 2026
परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
परिणाम 19 मार्च 2027
आवेदन माध्यम ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in

 

डिजिलॉकर खाता बनाना जरूरी

गेट 2027 के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपना सत्यापित डिजिलॉकर खाता बनाना या अपडेट करना होगा। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि गेट 2027 पंजीकरण के लिए डिजिलॉकर पंजीकरण अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें डिजिलॉकर एकीकरण और चेहरे की पहचान की प्रक्रिया भी शामिल है।
 

भर्ती से जुड़ी जरूरी तिथियां

 

विवरण तारीख/जानकारी
पंजीकरण शुरू 2 सितंबर 2026 (शाम 7 बजे)
पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026
विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 अक्तूबर 2026
सिटी अलॉटमेंट स्लिप 4 जनवरी 2027
प्रवेश पत्र बाद में घोषणा होगी
परीक्षा तिथि 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
परिणाम 19 मार्च 2027

कौन कर सकता है आवेदन?

गेट 2027 के लिए स्नातक डिग्री के तीसरे वर्ष या अंतिम वर्ष में पढ़ रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र स्नातक भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी जैसे निर्धारित क्षेत्रों से होने चाहिए। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए।

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छह दिनों में होगी गेट परीक्षा

आईआईटी मद्रास गेट 2027 परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को करेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि तीन घंटे होगी। प्रश्नपत्र में कुल 65 प्रश्न होंगे और परीक्षा के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।

गेट स्कोर का कहां होता है इस्तेमाल?

गेट स्कोर का इस्तेमाल विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के लिए भी गेट स्कोर का उपयोग किया जाता है।

ऐसे करें गेट 2027 के लिए आवेदन

पंजीकरण लिंक सक्रिय होने के बाद अभ्यर्थी इन चरणों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं।
  • गेट 2027 ऑनलाइन आवेदन या GOAPS पंजीकरण लिंक खोलें।
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण करें।
  • डिजिलॉकर एकीकरण और चेहरे की पहचान सहित पहचान सत्यापन पूरा करें।
  • व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
  • निर्धारित आकार में फोटो, हस्ताक्षर और सरकारी फोटो पहचान पत्र अपलोड करें।
  • गेट प्रश्नपत्र और पसंदीदा परीक्षा शहरों का चयन करें।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • आवेदन पत्र जमा करें।
  • आवेदन की पुष्टि वाला पृष्ठ डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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