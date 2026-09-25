यूपी नीट यूजी काउंसलिंग: दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम आज, जारी होने पर ऐसे करें चेक, जानें आगे क्या करना होगा

UP NEET UG Counselling 2026: चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम आज, 25 सितंबर को जारी किया जाएगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर देख सकेंगे। सीटों का आवंटन दूसरे चरण की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

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