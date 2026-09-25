क्या 9वीं की गणित की किताब से हटाए गए टॉपिक?: एनसीईआरटी ने दिया चर्चाओं को विराम, पाठ्यक्रम पर दी पूरी सफाई

यूक्लिडीय ज्यामिति का अलग अध्याय क्यों नहीं रखा गया?

एनसीईआरटी ने यूक्लिडीय ज्यामिति को लेकर भी सफाई दी है। आसान भाषा में कहें तो इसमें समतल यानी दो आयाम वाले स्पेस की ज्यामिति शामिल होती है। इसमें बहुभुज, वृत्त, समानांतर रेखाएं और एक-दूसरे को काटने वाली रेखाएं जैसी चीजें आती हैं। परिषद के अनुसार, कक्षा 9 की गणित की किताब के अध्याय 5, 6, 9, 12 और 13 में यूक्लिडीय ज्यामिति से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों को विस्तार से शामिल किया गया है।



एनसीईआरटी ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की गई थी। उनकी प्रतिक्रिया के बाद यह तय किया गया कि इस विषय पर पारंपरिक तरीके से एक अलग अध्याय नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय विद्यार्थियों को अलग-अलग अध्यायों में इन मूल बातों और उनके इस्तेमाल को समझने का मौका दिया जाएगा।



इसका मकसद यह है कि विद्यार्थी केवल स्वयंसिद्ध, प्रमेय और प्रमाण जैसे पारंपरिक तरीकों से विषय न पढ़ें, बल्कि अलग-अलग अध्यायों में इन अवधारणाओं को समझें और उनका इस्तेमाल करना सीखें।