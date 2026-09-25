आंध्र प्रदेश: स्कूली किताबों में हो रहा सुधार, अब पुरुष भी घर के काम करते दिखते हैं, मंत्री ने दी जानकारी

कौन सी एप पहचानेगी विद्यार्थी की पढ़ाई की कमजोरी?

मंत्री ने एक विद्यार्थी का उदाहरण देते हुए बताया कि कोई छात्र गणित में अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी खास विषय या अवधारणा को समझने में कमजोर हो सकता है। उन्होंने प्रायिकता का उदाहरण दिया:



उन्होंने कहा, "मान लीजिए कोई विद्यार्थी गणित में अच्छा है, लेकिन प्रायिकता जैसे किसी खास विषय में कमजोर है। प्रणाली उस खास कमी की पहचान करेगी और लीप एप के जरिए अतिरिक्त गृहकार्य और पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराएगी। यह एप अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध है। इससे विद्यार्थी यह स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।"



इस व्यवस्था के जरिए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरत को पहचानने और उसी के अनुसार उन्हें अतिरिक्त सामग्री देने पर जोर दिया जा रहा है।