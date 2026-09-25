दिल्ली ईडब्ल्यूएस दाखिला: फाइनल ड्रॉ में चुने गए छात्रों की लिस्ट जारी, कितने बच्चों का हुआ चयन? जानें यहां

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चों के 2026 एडमिशन के लिए फाइनल लॉटरी रिजल्ट जारी कर दिया है। माता-पिता आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर फाइनल ड्रॉ लिस्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

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नर्सरी में 1,306 बच्चों को मिला स्कूल

यह लॉटरी दिल्ली के प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों की एंट्री-लेवल कक्षाओं जैसे नर्सरी, प्री-प्राइमरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए है। फाइनल लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का नाम, स्कूल आईडी और स्कूल का नाम जैसी जानकारी दी गई है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत नर्सरी, केजी और कक्षा 1 की अंतिम ड्रॉ सूची जारी कर दी है। नर्सरी में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के 1,306 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं, जबकि सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के 3 बच्चों का चयन हुआ है।

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कक्षा श्रेणी चुने गए छात्र नर्सरी ईडब्ल्यूएस/डीजी 1,306 नर्सरी सीडब्ल्यूएसएन 3 केजी ईडब्ल्यूएस/डीजी 586 केजी सीडब्ल्यूएसएन 1 कक्षा 1 ईडब्ल्यूएस/डीजी 2,233 कक्षा 1 सीडब्ल्यूएसएन 15 कक्षा 3 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 215 कक्षा 4 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 198 कक्षा 5 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 132 कक्षा 6 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 460 कक्षा 7 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 147 कक्षा 8 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 145 कक्षा 9 ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप 218

केजी में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के 586 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। वहीं, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में एक बच्चे का चयन हुआ है। कक्षा 1 में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के 2,233 बच्चों के नाम अंतिम ड्रॉ में शामिल हैं, जबकि सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के 15 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं।