इसरो में इंटर्नशिप कैसे पाएं?: कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है ये खास योजना, क्या है आवेदन का तरीका? जानें सभी नियम

इंटर्नशिप के दौरान पैसे मिलेंगे?

नहीं। इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के दौरान छात्रों को कोई स्टाइपेंड, पारिश्रमिक या आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी।

क्या रहने की सुविधा मिलेगी?

इसरो छात्रों को रहने की जगह देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, अगर हॉस्टल या गेस्ट हाउस में जगह उपलब्ध है, तो तय शुल्क देकर वहां रहने की सुविधा मिल सकती है। कुछ मामलों में साझा आधार पर भी रहने की जगह दी जा सकती है। छात्रों को नियमित कर्मचारियों की तरह कैंटीन की सुविधा भी मिल सकती है।

इंटर्नशिप पूरी होने पर क्या मिलेगा?

छात्र अगर अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करता है, रिपोर्ट जमा करता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके काम का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा।