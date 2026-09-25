शी जिनपिंग का एलान: पांच साल में एक लाख अमेरिकी युवाओं को चीन आने का न्योता, पढ़ाई और एक्सचेंज का मिलेगा मौका

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगले पांच साल में एक लाख युवा अमेरिकियों को पढ़ाई और एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चीन आने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा गुरुवार को व्हाइट हाउस में की।

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इससे पहले 2023 में भी चीन ने पांच साल में 50 हजार युवा अमेरिकियों को पढ़ाई और एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बुलाने का लक्ष्य रखा था। चीन के अनुसार, यह लक्ष्य तय समय से पहले ही इस साल पूरा हो गया।शी ने कहा, "चीन-अमेरिका संबंधों की उम्मीद हमारे लोगों में है और इसका भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। मुझे आने वाले पांच वर्षों में एक्सचेंज और पढ़ाई के लिए 100,000 युवा अमेरिकियों को चीन आने का न्योता देते हुए खुशी हो रही है।"चीनी नेता ने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया जब चीनी और अमेरिकी लोगों ने "फासीवादी" आक्रामकता के खिलाफ "कंधे से कंधा मिलाकर" लड़ाई लड़ी थी।