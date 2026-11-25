उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME) यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे दौर का सीट आवंटन परिणाम 26 नवंबर को जारी करेगा। दूसरे दौर की काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर अपना आवंटन देख सकेंगे।

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काउंसलिंग प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन पंजीकरण 16-19 नवंबर, 2026 पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा जमा 16-19 नवंबर, 2026 मेरिट सूची जारी 19 नवंबर, 2026 ऑनलाइन विकल्प भरना 20-25 नवंबर, 2026 राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम 26 नवंबर, 2026 आवंटन पत्र डाउनलोड और प्रवेश 27 नवंबर-2 दिसंबर, 2026

महानिदेशालय की आधिकारिक काउंसलिंग समय-सारिणी के अनुसार, उम्मीदवार 26 नवंबर से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया 27 नवंबर से 2 दिसंबर, 2026 तक पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को आवंटन परिणाम में अपने नाम के सामने आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।सीट मिलने पर आवंटन पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश की औपचारिकताएं तय समय-सीमा में पूरी करनी होंगी। उम्मीदवारों को 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

यूपी नीट पीजी राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम कैसे देखें?

परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 का अनुभाग खोलें। राउंड 2 सीट आवंटन परिणाम के लिंक पर क्लिक करें। आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम सहित आवंटन का विवरण देखें। परिणाम या आवंटन पत्र डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण और प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। रिपोर्टिंग और प्रवेश से जुड़े आगे के निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। यूपी नीट पीजी 2026 काउंसलिंग का दूसरा दौर उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौर में राज्य कोटे की सीटों का आवंटन किया जाएगा।