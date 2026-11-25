नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6, 2027 के फेज-I/ग्रीष्मकालीन विद्यालयों के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। अभिभावक और पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in या प्रवेश पोर्टल cbseitms.rcil.gov.in/nvs के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

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विवरण जानकारी आयोजन संस्था नवोदय विद्यालय समिति (NVS) परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, कक्षा 6 प्रवेश पत्र जारी परीक्षा की तारीख 28 नवंबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन, पेन-पेपर (ओएमआर आधारित) अवधि 2 घंटे आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in या cbseitms.rcil.gov.in/nvs

प्रवेश पत्र में ये विवरण जरूर चेक करें

प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा 28 नवंबर 2026 को देशभर के निर्धारित केंद्रों पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की प्रिंटेड प्रति ले जाना अनिवार्य है।

प्रवेश पत्र में विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय, लिंग, श्रेणी और परीक्षा-दिवस के लिए निर्देश दिए होते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से चेक करें। अभिभावकों को विद्यार्थी का नाम, श्रेणी, लिंग, ग्रामीण या शहरी स्थिति और परीक्षा का माध्यम भी चेक करना चाहिए। किसी भी त्रुटि की सूचना परीक्षा से पहले संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य या एनवीएस के क्षेत्रीय कार्यालय को दें। स्रोत के अनुसार, सुधार के लिए 28 नवंबर 2026 से पहले संपर्क करना चाहिए।

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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?