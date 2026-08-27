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आईसीएसआई: सीएस दिसंबर परीक्षा के लिए नामांकन शुरू, 25 सितंबर भरें फॉर्म; देर हुई तो देना होगा इतना विलंब शुल्क

Thu, 27 Aug 2026 09:55 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 09:55 PM IST
सार

आईसीएसआई ने सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक दिसंबर सत्र 2026 की परीक्षा के लिए नामांकन शुरू कर दिया है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर है। देर से आवेदन करने पर 250 रुपये प्रति समूह अतिरिक्त शुल्क देना होगा। परीक्षा 21 से 28 दिसंबर तक होगी।
 

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ICSI CS Executive Professional December 2026 Exam Form Begins, Check Fees and Dates
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सत्र 2026 की परीक्षा के लिए परीक्षा नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है। इसके बाद भी आवेदन का अवसर रहेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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नोट कर लें सभी महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया महत्वपूर्ण तारीख
बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026
बिना विलंब शुल्क प्री-टेस्ट पूरा करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026, शाम 5:30 बजे तक
विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 10 अक्तूबर 2026
विलंब शुल्क के साथ प्री-टेस्ट पूरा करने की अंतिम तारीख 9 अक्तूबर 2026, शाम 5:30 बजे तक
परीक्षा केंद्र, मॉड्यूल संयोजन और परीक्षा माध्यम में बदलाव की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026
सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक परीक्षा 21 से 28 दिसंबर 2026
परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक
प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दोपहर 2 बजे से 2:15 बजे तक

विलंब से फॉर्म भरने पर कितना शुल्क लगेगा?

25 सितंबर के बाद परीक्षा फॉर्म जमा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रति समूह 250 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। यह सुविधा 10 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र, मॉड्यूल के संयोजन या परीक्षा के माध्यम में बदलाव करने के लिए भी 250 रुपये शुल्क देना होगा।

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परीक्षा से पहले प्री-टेस्ट कब तक पूरा करना जरूरी है?

सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक दिसंबर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्री-टेस्ट पूरा करना भी जरूरी है। बिना विलंब शुल्क के प्री-टेस्ट पूरा करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे है।

अगर कोई अभ्यर्थी इस समयसीमा तक प्री-टेस्ट पूरा नहीं कर पाता है, तो वह 9 अक्तूबर 2026 शाम 5:30 बजे तक विलंब शुल्क के साथ इसे पूरा कर सकता है।

सीएस कार्यकारी परीक्षा की फीस कितनी है?

सीएस कार्यकारी कार्यक्रम में एक मॉड्यूल के लिए परीक्षा शुल्क 1,500 रुपये है। दोनों मॉड्यूल के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

 

परीक्षा विकल्प शुल्क
मॉड्यूल-1 1,500 रुपये
मॉड्यूल-2 1,500 रुपये
दोनों मॉड्यूल 3,000 रुपये
विलंब शुल्क 250 रुपये प्रति समूह
परीक्षा केंद्र/मॉड्यूल संयोजन/माध्यम में बदलाव 250 रुपये


अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान चुने गए मॉड्यूल के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।
 

दिसंबर में कब होगी सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक परीक्षा?

आईसीएसआई के कार्यक्रम के अनुसार सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक दिसंबर सत्र 2026 की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे। यह समय दोपहर 2 बजे से 2:15 बजे तक होगा।

इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने और प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की सलाह दी जाती है।

सीएस परीक्षा फॉर्म कैसे भरें?

सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक परीक्षा का नामांकन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को ये चरण अपनाने होंगे:

  • सबसे पहले आईसीएसआई के प्रवेश पृष्ठ smash.icsi.edu पर जाएं।
  • अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करके प्रवेश करें।
  • मुख्य पृष्ठ पर मॉड्यूल पर जाएं और फिर नामांकन विकल्प चुनें।
  • इसके बाद परीक्षा नामांकन अनुरोध विकल्प पर क्लिक करें।
  • नामांकन अनुरोध जोड़ें विकल्प चुनें।
  • देश, परीक्षा स्तर, भाषा का माध्यम, मॉड्यूल आदि जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  • सभी विवरणों को ध्यान से जांचें और आवेदन जमा करें।
  • एक या दोनों मॉड्यूल के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
  • भुगतान की रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
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