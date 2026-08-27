आईसीएसआई: सीएस दिसंबर परीक्षा के लिए नामांकन शुरू, 25 सितंबर भरें फॉर्म; देर हुई तो देना होगा इतना विलंब शुल्क

दिसंबर में कब होगी सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक परीक्षा?

आईसीएसआई के कार्यक्रम के अनुसार सीएस कार्यकारी और व्यावसायिक दिसंबर सत्र 2026 की परीक्षाएं 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी।



परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे। यह समय दोपहर 2 बजे से 2:15 बजे तक होगा।



इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने और प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की सलाह दी जाती है।