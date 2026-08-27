एनआईटी राउरकेला प्लेसमेंट: छात्र को मिला 1.31 करोड़ का रिकॉर्ड पैकेज; बीटेक में कितनों को मिले जॉब ऑफर?

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) राउरकेला में 2025-26 का प्लेसमेंट अभियान छात्रों के लिए शानदार रहा। संस्थान के छात्रों को कुल 1,340 प्लेसमेंट प्रस्ताव मिले। इसके अलावा 364 छह महीने की इंटर्नशिप के प्रस्ताव भी मिले।

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प्री-फाइनल ईयर के छात्रों ने 258 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप हासिल कीं। संस्थान के अनुसार, यह उसके इतिहास में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के प्रस्तावों की सबसे बड़ी संख्या है। विज्ञापन



कुल 374 कंपनियों ने प्लेसमेंट अभियान में हिस्सा लिया। इनमें करीब 50 फीसदी कंपनियां ऐसी थीं, जो पहली बार संस्थान के प्लेसमेंट अभियान में शामिल हुईं। प्री-फाइनल ईयर के छात्रों ने 258 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप हासिल कीं। संस्थान के अनुसार, यह उसके इतिहास में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के प्रस्तावों की सबसे बड़ी संख्या है।कुल 374 कंपनियों ने प्लेसमेंट अभियान में हिस्सा लिया। इनमें करीब 50 फीसदी कंपनियां ऐसी थीं, जो पहली बार संस्थान के प्लेसमेंट अभियान में शामिल हुईं।

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