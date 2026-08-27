उत्तराखंड: नीट यूजी की रैंक लिस्ट जारी, गौरी श्रीवास्तव बनीं स्टेट टॉपर, पांच सितंबर तक करना होगा ये काम
उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले के लिए पहले चरण का सीट आवंटन जारी हो गया है। सूची में 3074 अभ्यर्थियों के नाम हैं। गौरी श्रीवास्तव 630 अंक के साथ राज्य में सबसे आगे हैं। चयनित छात्रों को 5 सितंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
विस्तार
हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी (एचएनबीयूएमयू) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम 27 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है।
काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट hnbumu.ac.in पर जाकर सीट आवंटन सूची देख सकते हैं। सूची पीडीएफ प्रारूप में जारी की गई है। इसमें अभ्यर्थी अपना नाम और आवंटित कॉलेज देख सकते हैं।
3074 अभ्यर्थियों में कौन सबसे आगे रहा?
एचएनबीयूएमयू की ओर से जारी पहले चरण की सीट आवंटन सूची में कुल 3074 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। राज्य के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों में गौरी श्रीवास्तव सबसे आगे हैं। शीर्ष अभ्यर्थियों का प्रदर्शन:
- गौरी श्रीवास्तव: 630 अंक, अखिल भारतीय रैंक 3399
- आरूषि बिष्ट: 622 अंक, अखिल भारतीय रैंक 4677
- लक्ष्य सिंघल: 619 अंक, अखिल भारतीय रैंक 5270
- जाह्नवी गुप्ता: 619 अंक, अखिल भारतीय रैंक 5291
सीट मिल गई है तो 5 सितंबर से पहले क्या करना होगा?
पहले चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को अब आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग और दाखिले की प्रक्रिया 27 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक पूरी करनी होगी।
अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवंटित मेडिकल या डेंटल कॉलेज पहुंचना होगा। वहां उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
सीट मिलने के बाद ये काम जरूर करें
- आधिकारिक वेबसाइट से सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करें।
- आवंटित कॉलेज का नाम और अन्य विवरण जांचें।
- तय समयसीमा के भीतर कॉलेज में रिपोर्ट करें।
- अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराएं।
- कॉलेज की ओर से बताई गई दाखिला प्रक्रिया पूरी करें।
कॉलेज रिपोर्टिंग के समय कौन से दस्तावेज चाहिए?
एमबीबीएस या बीडीएस सीट मिलने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों को जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे।
- जरूरी दस्तावेज
- नीट यूजी 2026 का प्रवेश पत्र
- नीट यूजी 2026 का स्कोरकार्ड
- कक्षा 10वीं की अंकतालिका और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
- कक्षा 12वीं की अंकतालिका और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
- वैध पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- लागू होने पर श्रेणी या जाति प्रमाणपत्र
अभ्यर्थियों को सलाह है कि कॉलेज जाने से पहले सभी मूल दस्तावेज तैयार रखें। जरूरत के अनुसार दस्तावेजों की प्रतियां भी साथ रखें, ताकि रिपोर्टिंग के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
सीट आवंटन सूची कहां से डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी एचएनबीयूएमयू की आधिकारिक वेबसाइट hnbumu.ac.in पर जाकर नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण की सीट आवंटन सूची देख सकते हैं। सूची पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।
अभ्यर्थी सूची में अपना नाम देखकर यह पता कर सकते हैं कि उन्हें एमबीबीएस या बीडीएस में कौन सा कॉलेज आवंटित हुआ है। सीट मिलने वाले छात्रों को 5 सितंबर की अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखना होगा।
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