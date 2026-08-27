उत्तराखंड: नीट यूजी की रैंक लिस्ट जारी, गौरी श्रीवास्तव बनीं स्टेट टॉपर, पांच सितंबर तक करना होगा ये काम

हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी (एचएनबीयूएमयू) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम 27 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है।

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काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट hnbumu.ac.in पर जाकर सीट आवंटन सूची देख सकते हैं। सूची पीडीएफ प्रारूप में जारी की गई है। इसमें अभ्यर्थी अपना नाम और आवंटित कॉलेज देख सकते हैं।