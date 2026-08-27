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Hindi News ›   Education ›   Haryana HTET Exam Date 2026: Fifth NOTA Option, Two OMR Sheets Proposed; Check Exam Changes

एचटेट 2026: नवंबर सत्र की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा कब होगी? जानें संभावित तिथि, इस बार होंगे क्या बदलाव?

Thu, 27 Aug 2026 09:23 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Thu, 27 Aug 2026 09:23 PM IST
सार

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। ताजा जानकारी के अनुसार परीक्षा 21 और 22 नवंबर को आयोजित करने की तैयारी है। परीक्षा में पांचवां ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प और दो ओएमआर शीट देने की तैयारी की जा रही है।
 

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Haryana HTET Exam Date 2026: Fifth NOTA Option, Two OMR Sheets Proposed; Check Exam Changes
एचटेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) 2026 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जा सकती है। हालांकि, इन तारीखों को लेकर बोर्ड की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम कार्यक्रम के लिए बीएसईएच की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।

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परीक्षा में क्या नया होने वाला है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी एचटेट परीक्षा में कुछ बदलाव किए जाने की तैयारी है। इनमें सबसे प्रमुख पांचवां विकल्प और दो ओएमआर शीट से जुड़े बदलाव हैं।

प्रस्तावित बदलाव एक नजर में

  • दो ओएमआर शीट: अभ्यर्थियों को दो ओएमआर शीट दी जाएंगी।
  • पांचवां विकल्प: प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्पों के साथ पांचवां विकल्प जोड़ा जा सकता है।
  • ‘इनमें से कोई नहीं’ विकल्प: पांचवां विकल्प ऐसे सवालों के लिए होगा, जिनमें अभ्यर्थी को दिए गए विकल्पों में कोई सही उत्तर नहीं लगता।
  • ओएमआर शीट जमा करने की व्यवस्था: परीक्षा के बाद एक ओएमआर शीट निरीक्षक को जमा करनी होगी।
  • दूसरी शीट साथ ले जाने का विकल्प: दूसरी ओएमआर शीट अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा।
     
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पांचवां विकल्प क्यों जोड़ा जा रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड प्रत्येक प्रश्न के लिए मौजूदा चार विकल्पों के अलावा पांचवां विकल्प ‘इनमें से कोई नहीं’ देने की योजना बना रहा है। अगर अभ्यर्थी को लगता है कि दिए गए चार विकल्पों में कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो वह इस पांचवें विकल्प को चुन सकेगा। यानी अभ्यर्थी के पास अब सवाल का उत्तर देने के लिए चार विकल्पों के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी हो सकता है।

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20 सवाल खाली छोड़ने पर क्या होगा?

एचटेट परीक्षा में पहले से लागू एक महत्वपूर्ण नियम जारी रहेगा। अगर कोई अभ्यर्थी ओएमआर शीट में 20 प्रश्न खाली छोड़ता है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य माना जाएगा। यानी प्रश्नों को खाली छोड़ने से जुड़ा यह नियम प्रस्तावित बदलावों के बावजूद बना रहेगा।

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