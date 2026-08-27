एचटेट 2026: नवंबर सत्र की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा कब होगी? जानें संभावित तिथि, इस बार होंगे क्या बदलाव?

पांचवां विकल्प क्यों जोड़ा जा रहा है?

रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड प्रत्येक प्रश्न के लिए मौजूदा चार विकल्पों के अलावा पांचवां विकल्प ‘इनमें से कोई नहीं’ देने की योजना बना रहा है। अगर अभ्यर्थी को लगता है कि दिए गए चार विकल्पों में कोई भी सही उत्तर नहीं है, तो वह इस पांचवें विकल्प को चुन सकेगा। यानी अभ्यर्थी के पास अब सवाल का उत्तर देने के लिए चार विकल्पों के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी हो सकता है।