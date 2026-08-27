एफएमजीई पर बड़ा फैसला: अक्तूबर में फिर होगा एग्जाम, अगले साल तीन बार मिलेगा मौका, परीक्षा शुल्क भी होगा कम

शिकायत समिति में एफएमजी प्रतिनिधि पर विचार

एफएमजीई से जुड़े मामलों में एनबीईएमएस की शिकायत निवारण समिति में विदेशी मेडिकल स्नातकों के प्रतिनिधि को शामिल करने के अनुरोध पर एनबीईएमएस का शासी निकाय विचार करेगा। एनबीईएमएस और एफएमजी के बीच बातचीत भी अधिक नियमित की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों की सुविधाएं बेहतर होंगी

अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों की सुविधाओं को अधिक अनुकूल बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए एनबीईएमएस के प्रौद्योगिकी साझेदार को जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।

बायोमेट्रिक के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा

एफएमजीई में परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रत्येक खंड में एक अतिरिक्त मिनट दिया जाएगा। हालांकि, एक पाली में यह अतिरिक्त समय अधिकतम तीन मिनट तक ही होगा।



एआईएमएसए-एफएमएसडब्ल्यू ने विदेशी मेडिकल स्नातकों का चल रहा विरोध प्रदर्शन आज शाम 4 बजे तक खत्म करने पर सहमति बनी।