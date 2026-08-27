एफएमजीई पर बड़ा फैसला: अक्तूबर में फिर होगा एग्जाम, अगले साल तीन बार मिलेगा मौका, परीक्षा शुल्क भी होगा कम
विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एफएमजीई जून 2026 को लेकर एनबीईएमएस और प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। अक्तूबर 2026 में अतिरिक्त परीक्षा होगी और अगले साल से परीक्षा साल में तीन बार आयोजित की जाएगी।
विस्तार
एफएमजीई जून 2026 में विदेशी मेडिकल स्नातकों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर एआईएमएसए-एफएमएसडब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस), नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद विदेशी मेडिकल स्नातकों का चल रहा विरोध प्रदर्शन आज शाम 4 बजे तक खत्म करने पर सहमति बनी।
बैठक में परीक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों के अनुसार, एनबीईएमएस ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई है। इनमें अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने से लेकर प्रश्नपत्र के कठिनाई स्तर और परीक्षा शुल्क में बदलाव तक शामिल हैं।
अक्तूबर 2026 में अतिरिक्त एफएमजीई परीक्षा कब होगी?
बैठक में एनबीईएमएस ने अक्तूबर 2026 के अंत तक विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए एक अतिरिक्त एफएमजीई परीक्षा आयोजित करने पर सहमति जताई है।
इससे उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो एफएमजीई की तैयारी कर रहे हैं या आगामी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा अगले वर्ष से एफएमजीई को साल में तीन बार आयोजित करने की बात कही गई है।
अगले साल कब-कब होगी एफएमजीई?
बैठक में सहमति के अनुसार, अगले वर्ष से परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:
दिसंबर/जनवरी
अप्रैल/मई
अगस्त/सितंबर
इस बदलाव से विदेशी मेडिकल स्नातकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले की तुलना में अधिक अवसर मिल सकेंगे।
प्रश्नपत्र का कठिनाई स्तर कैसे बदलेगा?
बैठक में एफएमजीई के प्रश्नपत्र के कठिनाई स्तर को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रश्नपत्र में कम और मध्यम कठिनाई वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रश्नों का प्रस्तावित अनुपात इस प्रकार रहेगा:
- आसान प्रश्न: 30 फीसदी
- मध्यम कठिनाई वाले प्रश्न: 50 फीसदी
- कठिन प्रश्न: 20 फीसदी
यानी कुल मिलाकर प्रश्नपत्र में कम और मध्यम कठिनाई वाले प्रश्नों की हिस्सेदारी अधिक होगी।
एफएमजीई की परीक्षा फीस में क्या बदलाव होगा?
विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए एक और अहम फैसला परीक्षा शुल्क को लेकर हुआ है। एनबीईएमएस ने अगली ही परीक्षा से एफएमजीई की परीक्षा फीस कम करने पर सहमति जताई है।
हालांकि, बैठक में साझा की गई जानकारी में नई परीक्षा फीस की राशि नहीं बताई गई है। इसलिए शुल्क में कितनी कमी होगी, इसकी अंतिम राशि की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
अभ्यर्थी अपने प्रश्न और उत्तर कैसे देख पाएंगे?
बैठक में परीक्षा परिणाम और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। एनबीईएमएस अभ्यर्थियों के पोर्टल पर प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है। इसमें शामिल होंगे:
- प्रश्न आईडी
- सही उत्तर की आईडी
- अभ्यर्थी द्वारा चुने गए उत्तर की आईडी
- प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए अंक
इससे अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन को अधिक स्पष्ट तरीके से देख सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि प्रत्येक प्रश्न में उन्हें किस आधार पर अंक मिले।
वीडियो आधारित प्रश्नों को लेकर क्या कहा गया?
एफएमजीई जून 2026 में वीडियो आधारित प्रश्नों की संख्या को लेकर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। बैठक में एनबीईएमएस ने सहमति जताई है कि चल रहे मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एफएमजीई जून 2026 में वीडियो आधारित प्रश्नों की संख्या 14 ही घोषित की जाएगी।
शिकायत समिति में एफएमजी प्रतिनिधि पर विचार
एफएमजीई से जुड़े मामलों में एनबीईएमएस की शिकायत निवारण समिति में विदेशी मेडिकल स्नातकों के प्रतिनिधि को शामिल करने के अनुरोध पर एनबीईएमएस का शासी निकाय विचार करेगा। एनबीईएमएस और एफएमजी के बीच बातचीत भी अधिक नियमित की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों की सुविधाएं बेहतर होंगी
अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों की सुविधाओं को अधिक अनुकूल बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए एनबीईएमएस के प्रौद्योगिकी साझेदार को जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।
बायोमेट्रिक के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा
एफएमजीई में परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रत्येक खंड में एक अतिरिक्त मिनट दिया जाएगा। हालांकि, एक पाली में यह अतिरिक्त समय अधिकतम तीन मिनट तक ही होगा।
एआईएमएसए-एफएमएसडब्ल्यू ने विदेशी मेडिकल स्नातकों का चल रहा विरोध प्रदर्शन आज शाम 4 बजे तक खत्म करने पर सहमति बनी।
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