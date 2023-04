{"_id":"64467e59668a699407034378","slug":"up-board-result-2023-class-12-steps-to-check-intermediate-result-on-mobile-register-at-results-amarujala-com-2023-04-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट यहां मिलेगा सबसे पहले, ऐसे करें चेक","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

UP Board Class 12th Result 2023 Check here: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से मंगलवार, 25 अप्रैल को कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किए जाने हैं। जिन छात्रों ने इस साल इंटरमीडिएट परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र सबसे तेज रिजल्ट अमर उजाला की MY Result Plus वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे।

UP Board 2023 Result Update: इन वेबसाइट्स के जरिए देखें परिणाम

results.amarujala.com



upmsp.edu.in



upresults.nic.in

UP Board 10th Result: कैसे चेक कर सकेंगे कक्षा 12वीं का परिणाम? उम्मीदवार परिणाम को चेक करने के लिए नीचे दिए गए आसान से दिशा-निर्देशों का पालन करें-: सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं। अब यहां 12वीं कक्षा के परिणाम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहां मांगी जा रही जानकारी जैसे अपना रोल नंबर और जन्म तिथि को दर्ज कर के सबमिट करें। अब आपका परिणाम आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। आगे की जरूरत के लिए इसे डाउनलोड कर के इसका प्रिंट निकलवा लें।