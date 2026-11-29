सूची में नाम न मिले तो क्या करें?

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शिकायत प्रपत्र में क्या जानकारी देनी होगी?

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शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराएं?

क्या अब भी कर सकते हैं शिकायत?

छात्रों को सबसे पहले अपने जिले की केंद्र सूची में अपने विद्यालय का नाम और विद्यालय कोड देखकर जानकारी मिलानी चाहिए। ध्यान रखें कि यह सूची स्कूल और उसमें आवंटित विद्यार्थियों के आधार पर तैयार की गई है। अगर विद्यालय का नाम नहीं मिल रहा है या आवंटित केंद्र को लेकर कोई परेशानी है, तो छात्र अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। अभिभावक भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। बोर्ड ने वर्ष 2027 के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी आपत्ति और शिकायत के लिए एक अलग प्रपत्र उपलब्ध कराया है।यूपी बोर्ड की ओर से जारी शिकायत प्रपत्र में छह तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। इसमें जिले का नाम, संस्था का नाम और विद्यालय कोड भरना होगा। इसके साथ छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक का नाम और मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र से जुड़ी आपत्ति या शिकायत का पूरा विवरण लिखना होगा। शिकायत क्यों की जा रही है, इसका उचित कारण भी बताना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी आपत्ति के समर्थन में संबंधित सबूत भी देने होंगे। आखिर में शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपना नाम और हस्ताक्षर करना होगा।बोर्ड के केंद्र निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार, प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते थे। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस के स्तर पर शिकायतों की जांच और निस्तारण किया जाना था। इसके बाद उचित पाए जाने पर आपत्तियों को जिला समिति की मंजूरी के साथ बोर्ड को भेजा जाना था। अंतिम सूची के बाद भी केंद्र की दूरी या क्षमता से जुड़ी आपत्ति के लिए 21 नवंबर 2026 तक का समय तय था। अब अंतिम सूची जारी हो चुकी है, इसलिए छात्र शिकायत प्रपत्र और वेबसाइट पर दिए गए मौजूदा निर्देश जरूर जांचें।यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर वर्ष 2027 के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी आपत्ति और शिकायत का प्रपत्र उपलब्ध है। हालांकि, इस प्रपत्र पर शिकायत भेजने की मौजूदा अंतिम तारीख स्पष्ट नहीं दी गई है। इसलिए छात्र इसे देखकर समय सीमा और जमा करने के तरीके की पुष्टि जरूर करें। किसी भी शिकायत में केवल यह लिखना काफी नहीं होगा कि परीक्षा केंद्र पसंद का नहीं है। परेशानी का सही कारण और उससे जुड़े प्रमाण देना जरूरी है। छात्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी संपर्क करें, ताकि उन्हें जिले के स्तर पर आगे की प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके।