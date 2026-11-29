यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: केंद्रों की सूची में नाम नहीं तो क्या करें छात्र? जानें शिकायत और आपत्ति का तरीका
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 29 Nov 2026 01:45 PM IST
सार
यूपी बोर्ड ने 2027 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए 8,113 केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। अगर छात्र या अभिभावक को आवंटित परीक्षा केंद्र को लेकर परेशानी है, तो वे बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत प्रपत्र देख सकते हैं। इसमें जिले, स्कूल, मोबाइल नंबर, आपत्ति का कारण और उससे जुड़े सबूत देने होंगे। शिकायत की अंतिम तारीख जरूर जांचें।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। बोर्ड की 26 नवंबर 2026 की सूचना के अनुसार, इस बार कुल 8,113 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों को परिषद की केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। छात्र और स्कूल अपने जिले के अनुसार केंद्रों की सूची देख सकते हैं। इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा।
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सूची में नाम न मिले तो क्या करें?छात्रों को सबसे पहले अपने जिले की केंद्र सूची में अपने विद्यालय का नाम और विद्यालय कोड देखकर जानकारी मिलानी चाहिए। ध्यान रखें कि यह सूची स्कूल और उसमें आवंटित विद्यार्थियों के आधार पर तैयार की गई है। अगर विद्यालय का नाम नहीं मिल रहा है या आवंटित केंद्र को लेकर कोई परेशानी है, तो छात्र अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। अभिभावक भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। बोर्ड ने वर्ष 2027 के परीक्षा केंद्रों से जुड़ी आपत्ति और शिकायत के लिए एक अलग प्रपत्र उपलब्ध कराया है।
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शिकायत प्रपत्र में क्या जानकारी देनी होगी?यूपी बोर्ड की ओर से जारी शिकायत प्रपत्र में छह तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। इसमें जिले का नाम, संस्था का नाम और विद्यालय कोड भरना होगा। इसके साथ छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक का नाम और मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र से जुड़ी आपत्ति या शिकायत का पूरा विवरण लिखना होगा। शिकायत क्यों की जा रही है, इसका उचित कारण भी बताना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी आपत्ति के समर्थन में संबंधित सबूत भी देने होंगे। आखिर में शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपना नाम और हस्ताक्षर करना होगा।
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