संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जरूरी सूचना जारी की है। इसके तहत 6,969 अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा शहर बदलने का मौका दिया गया है। यह सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्हें आवेदन के समय चुने गए चार पसंदीदा शहरों में से कोई भी शहर आवंटित नहीं हुआ है। ऐसे उम्मीदवार अब उपलब्ध विकल्पों में से एक दूसरा परीक्षा शहर चुन सकते हैं।

क्यों दिया गया शहर बदलने का मौका?

कई उम्मीदवारों को आवेदन करते समय चुने गए चार परीक्षा शहरों से अलग शहर आवंटित किया गया है। इससे उन्हें परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। उम्मीदवारों की इस परेशानी को देखते हुए एनटीए ने पात्र अभ्यर्थियों को एक और विकल्प दिया है। अब वे उपलब्ध शहरों में से अपनी सुविधा के अनुसार नया परीक्षा शहर चुन सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सुविधा केवल 6,969 पात्र उम्मीदवारों के लिए है। बाकी अभ्यर्थियों को इस बदलाव का विकल्प नहीं मिलेगा।

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कब तक बदल सकते हैं परीक्षा शहर?

परीक्षा शहर बदलने के लिए उम्मीदवारों को ज्यादा समय नहीं दिया गया है। पात्र अभ्यर्थी 1 दिसंबर 2026 को रात 11:55 बजे तक अपना नया विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद शहर बदलने की सुविधा बंद हो सकती है। इसलिए जिन उम्मीदवारों को यह मौका मिला है, उन्हें आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध शहरों की जानकारी देख लें और अपनी पसंद का विकल्प चुन लें। आवेदन करते समय सभी जानकारियां ध्यान से जांचना जरूरी है।

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कैसे चुनें नया परीक्षा शहर?

परीक्षा शहर बदलने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले सीएसआईआर नेट की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद उपलब्ध लॉग-इन विकल्प के जरिए अपने खाते में प्रवेश करना होगा। पात्र उम्मीदवारों को वहां नया परीक्षा शहर चुनने का विकल्प दिखाई देगा। उपलब्ध शहरों में से अपनी सुविधा के अनुसार एक विकल्प चुनकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन जमा करने से पहले चुने गए शहर की जानकारी अच्छी तरह जांच लें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुष्टि से जुड़ी जानकारी अपने पास सुरक्षित रख लें।

परेशानी होने पर कहां करें संपर्क?

अगर किसी उम्मीदवार को परीक्षा शहर बदलने के दौरान परेशानी होती है या वेबसाइट पर विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो वह एनटीए की हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकता है। इसके लिए 011-40759000 या 1800-180-4747 नंबर पर फोन किया जा सकता है। उम्मीदवार अपनी समस्या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इसके लिए csirnet@nta.ac.in पर संपर्क करना होगा। ध्यान रखें कि शहर बदलने की सुविधा केवल पात्र उम्मीदवारों के लिए है और इसकी आखिरी तारीख 1 दिसंबर 2026 रात 11:55 बजे है।

जरूरी जानकारी एक नजर में