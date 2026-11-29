नीट एसएस 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने आवेदन में अपलोड की गई तस्वीरों को सुधारने के लिए सुविधा शुरू कर दी है। यह सुविधा 28 नवंबर 2026 से उपलब्ध है और उम्मीदवार 2 दिसंबर 2026 तक जरूरी बदलाव कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को उनकी फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान में कमी या गलती होने की सूचना मिली है, वे इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

किन उम्मीदवारों को मिलेगा मौका?

यह सुविधा सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं खोली गई है। इसका लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनकी अपलोड की गई तस्वीरों में कोई गलती पाई गई है या जो तय नियमों के अनुसार सही नहीं हैं। एनबीईएमएस ने ऐसे उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पते और आवेदन खाते के जरिए सूचना दी है। इसलिए उम्मीदवारों को अपना ईमेल और वेबसाइट पर मौजूद आवेदन खाता जांच लेना चाहिए। अगर उन्हें तस्वीर सुधारने का संदेश मिला है, तभी वे इस सुविधा के तहत बदलाव कर सकेंगे। बिना सूचना वाले उम्मीदवारों के लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

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किन चीजों में कर सकते हैं बदलाव?

उम्मीदवार आवेदन में अपलोड की गई तीन चीजों में सुधार कर सकते हैं। पहली है फोटो। अगर पहले अपलोड की गई तस्वीर साफ नहीं है या तय नियमों के मुताबिक नहीं है, तो नई फोटो लगाई जा सकती है। दूसरी है हस्ताक्षर। पुराने हस्ताक्षर साफ नहीं होने या नियमों के अनुसार सही नहीं होने पर उन्हें दोबारा अपलोड किया जा सकता है। तीसरी चीज अंगूठे का निशान है। अगर यह गलत है या तय तरीके से अपलोड नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार इसे बदल सकते हैं। बदलाव करते समय बोर्ड के सभी निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी है।

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कैसे सुधारें आवेदन में तस्वीरें?

तस्वीरों में सुधार करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं। वहां नीट एसएस 2026 परीक्षा से जुड़ा विकल्प खोलें और आवेदन खाते में प्रवेश करें। इसके लिए पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। खाते में मौजूद इमेज स्क्रूटनी वाले हिस्से में जाकर देखें कि किस तस्वीर में सुधार मांगा गया है। इसके बाद जरूरत के अनुसार नई फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अपलोड करें। सभी बदलावों को ध्यान से जांचें और फिर उन्हें सुरक्षित कर दें। आवेदन जमा करने से पहले जानकारी दोबारा देख लें।

कब होगी परीक्षा और कब आएगा परिणाम?

नीट एसएस 2026 परीक्षा का आयोजन 11 और 12 दिसंबर को किया जाएगा। इससे पहले 30 नवंबर को परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने की तारीख तय है। प्रवेश पत्र 7 दिसंबर को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। बोर्ड के कार्यक्रम के मुताबिक, परिणाम घोषित करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2027 है। यह परीक्षा डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (डीएम), मास्टर ऑफ सर्जरी (एमसीएच) और डॉक्टर ऑफ नेशनल बोर्ड (डीआरएनबी) जैसे विशेषज्ञ चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होती है।

NEET SS 2026: जरूरी तारीखें