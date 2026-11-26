केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से स्कूली विद्यार्थियों के लिए हेरिटेज इंडिया क्विज 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। इस वार्षिक प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और परंपराओं से परिचित कराना है। इस बार क्विज की थीम 'भारत में खानपान की संस्कृति' रखी गई है।

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खानपान पर सवाल

इस बार की थीम के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के अलग-अलग क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजनों, खानपान की परंपराओं और भारतीय सांस्कृतिक पहचान में उनके योगदान को जानने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को तीन विद्यार्थियों की एक टीम का चयन करना होगा।

क्विज में 25 प्रतिशत सवाल भारत की खाद्य संस्कृति और 75 प्रतिशत भारतीय इतिहास व सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होंगे। सीबीएसई से संबद्ध देश-विदेश के सभी स्कूल इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए स्कूलों को तीन विद्यार्थियों की एक टीम बनाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

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कितने चरणों में होगी प्रतियोगिता

क्विज का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में दिसंबर 2026 में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें 50 मिनट में 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा स्कूल की कंप्यूटर लैब में आयोजित होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समान अंक आने की स्थिति में कम समय में परीक्षा पूरी करने वाली टीम को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चरण में प्रत्येक सीबीएसई क्षेत्र से शीर्ष छह टीमों का चयन होगा। इसके बाद दिसंबर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय राउंड आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र की विजेता टीम राष्ट्रीय सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी।

विजेता टीम को 25 हजार रुपये

राष्ट्रीय सेमीफाइनल और फाइनल राउंड जनवरी-फरवरी 2027 में नई दिल्ली में होंगे। क्षेत्रीय राउंड से चुनी गई टीमों को चार समूहों में बांटा जाएगा और प्रत्येक समूह की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। अंतिम विजेता टीम को 25 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 15 हजार, 10 हजार और 8 हजार रुपये मिलेंगे। सेमीफाइनल की अन्य टीमों को भी नकद पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

हेरिटेज इंडिया क्विज 2026-27 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं।

इस क्विज का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा।

25 प्रतिशत प्रश्न भारत की खाद्य संस्कृति व 75 प्रतिशत प्रश्न भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होंगे।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्कूल सीबीएसई की वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर एलओसी लॉगिन के जरिये पंजीकरण कर सकते हैं। प्रति टीम 1,500 रुपये शुल्क देना होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2026 है। फॉर्म जमा होने के बाद टीम में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय चरण के लिए चयनित टीम के तीन विद्यार्थियों और एक शिक्षक को आने-जाने के किराये की प्रतिपूर्ति मिलेगी। हालांकि, ठहरने और भोजन की व्यवस्था स्कूल को स्वयं करनी होगी।