केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को 2026 में शिक्षा पर संसदीय परामर्श समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने और देश को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। बैठक में भारतीय विश्वविद्यालयों की विदेशों में पहुंच बढ़ाने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित करने और दुनिया के संस्थानों के साथ शोध साझेदारी मजबूत करने पर विचार किया गया। भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने और छात्रों व शिक्षकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।

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स्कूल शिक्षा को विदेशों तक पहुंचाने पर भी विचार समिति को स्कूल शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए सीबीएसई ग्लोबल के तहत किए जा रहे काम और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के विस्तार की जानकारी दी गई। बैठक में बहुभाषी शिक्षा, भारतीय शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम में सुधार और छात्रों को दूसरी संस्कृतियों से परिचित कराने जैसे मुद्दे भी उठे। शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान को अलग-अलग देशों के शिक्षण तरीकों और अनुभवों को साझा करने का जरिया बताया गया। विज्ञापन एनईपी 2020 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी देते हुए जोशी ने कहा कि सरकार के प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है जो दुनिया से जुड़ी हो, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो और भारतीय मूल्यों से भी जुड़ी रहे।

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