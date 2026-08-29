यूजीसी नेट रिजल्ट 2026: किन विषयों की कटऑफ रही सबसे अधिक? फारसी 254 अंक के साथ सबसे आगे, यहां देखें पूरी लिस्ट

अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र 224 196 170

राजनीति विज्ञान 222 196 170

दर्शनशास्त्र 236 208 178

मनोविज्ञान 204 180 160

इतिहास 190 168 148

मानव विज्ञान 206 180 158

शिक्षा 232 206 182

सामाजिक कार्य 216 190 166

रक्षा एवं सामरिक अध्ययन 212 188 168

गृह विज्ञान 220 190 166

लोक प्रशासन 240 216 188

जनसंख्या अध्ययन 220 188 168

संगीत 236 204 172

प्रबंधन 214 184 162

मैथिली 234 208 182

बंगाली 204 180 158

हिंदी 198 174 150

कन्नड़ 182 164 142

मलयालम 222 192 168

उड़िया 218 194 168

पंजाबी 210 182 154

संस्कृत 206 180 152

तमिल 188 156 134

तेलुगु 164 150 132

उर्दू 240 216 186

अरबी 250 218 188

भाषाविज्ञान 218 198 176

चीनी 158 158 150

डोगरी — 174 164

नेपाली 174 170 142

मणिपुरी 160 146 128

असमिया 210 186 162

गुजराती 170 152 134

मराठी 162 150 132

फ्रेंच 236 210 184

स्पेनिश 242 216 186

रूसी 200 198 170

फारसी 254 232 208

राजस्थानी 188 166 144

जर्मन 188 178 164

जापानी 210 210 204

प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा 234 212 188

शारीरिक शिक्षा 240 192 158

अरब संस्कृति एवं इस्लामी अध्ययन 244 220 202

भारतीय संस्कृति 196 176 164

श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन 222 194 166

कानून 204 178 160

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान 190 168 146

बौद्ध, जैन एवं गांधीवादी अध्ययन 220 202 178

तुलनात्मक धर्म अध्ययन 214 190 166

जनसंचार 190 168 150

प्रदर्शन कला – नृत्य 210 188 162

संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण 222 200 182

पुरातत्व 212 184 162

अपराध विज्ञान 246 208 182

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य 164 152 132

लोक साहित्य 208 182 162

तुलनात्मक साहित्य 212 198 176

संस्कृत पारंपरिक विषय 226 188 160

महिला अध्ययन 214 192 172

दृश्य कला 200 174 152

भूगोल 250 220 188

सामाजिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य 196 170 148

फोरेंसिक विज्ञान 206 182 164

पाली 216 196 158

कश्मीरी 150 150 142

कोंकणी 152 152 146

कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग 214 180 158

इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान 178 158 142

पर्यावरण विज्ञान 194 162 142

राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध सहित 214 196 178

प्राकृत 234 226 198

मानवाधिकार एवं कर्तव्य 224 196 168

पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन 210 178 154

बोडो 150 142 128

संताली 190 166 148

योग 244 208 172

सिंधी 168 168 152

हिंदू अध्ययन 236 214 188

भारतीय ज्ञान प्रणाली 208 180 164

आपदा प्रबंधन 210 188 166

आयुर्वेद जीव विज्ञान 236 208 186

वानिकी 220 198 172