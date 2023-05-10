Tamil Nadu: तमिलनाडु एसईपी के संयोजक प्रो जवाहर नेसन ने दिया इस्तीफा, आईएएस अधिकारी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

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TN IAS Udhaiyachandran vs Professor L Jawahar Nesan : तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हाई लेवल कमेटी के सदस्य और संयोजक प्रोफेसर लेनिन जवाहर नेसन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदयचंद्रन पर उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है।
Tamil Nadu State Education Policy High-Level Committee member and convener Professor L Jawahar Nesan resigns from the Committee alleging that senior IAS officer Udhaiyachandran "abused and threatened" him pic.twitter.com/FwSRTtQiH6— ANI (@ANI) May 10, 2023
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