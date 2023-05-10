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Tamil Nadu: तमिलनाडु एसईपी के संयोजक प्रो जवाहर नेसन ने दिया इस्तीफा, आईएएस अधिकारी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 10 May 2023 09:51 PM IST
सार

TN IAS Udhaiyachandran vs Professor L Jawahar Nesan : तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हाई लेवल कमेटी के सदस्य और संयोजक प्रोफेसर लेनिन जवाहर नेसन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदयचंद्रन पर उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। 

TN SEP Convener Prof L Jawahar Nesan resigns, alleged IAS officer Udhaiyachandran to abused and threatened
IAS Udhaiyachandran vs Professor L Jawahar Nesan - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार

TN IAS Udhaiyachandran vs Professor L Jawahar Nesan : तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी हाई लेवल कमेटी के सदस्य और संयोजक प्रोफेसर लेनिन जवाहर नेसन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उदयचंद्रन पर उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। 


 

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