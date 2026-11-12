सीएसआईआर यूजीसी नेट 2026: आवेदन फॉर्म में संशोधन का आज आखिरी मौका, किन विवरणों में कर सकते हैं सुधार?

सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अपने फॉर्म में सुधार करने का आज आखिरी मौका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आवेदन पत्र में संशोधन के लिए खोली गई करेक्शन विंडो आज, 12 नवंबर 2026 को बंद हो जाएगी। उम्मीदवार रात 11:50 बजे तक अपने आवेदन में नियमानुसार बदलाव कर सकते हैं।

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CSIR UGC NET 2026: किन विवरणों में कर सकते हैं सुधार?

जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म में नाम, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शहर या अन्य विवरण से जुड़ी कोई गलती है, वे बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसे ठीक कर लें। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा।

करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में कुछ प्रमुख जानकारियों की जांच कर सकते हैं और एजेंसी के नियमों के अनुसार उनमें बदलाव कर सकते हैं।

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विवरण संभावित संशोधन व्यक्तिगत जानकारी उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि में मामूली सुधार, यदि अनुमति हो शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक विवरण, उत्तीर्ण वर्ष और प्राप्तांकों से जुड़े कॉलम परीक्षा शहर चुने गए परीक्षा शहरों की प्राथमिकताओं में बदलाव स्कैन किए गए दस्तावेज फोटो और हस्ताक्षर को सही प्रारूप में दोबारा अपलोड करना



ध्यान दें कि सभी विवरणों में बदलाव की अनुमति जरूरी नहीं है। उम्मीदवारों को संशोधन से पहले एनटीए के निर्धारित नियमों को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।

CSIR UGC NET 2026 फॉर्म में सुधार कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाएं। होमपेज पर CSIR UGC NET 2026 Correction Window या लॉग-इन लिंक पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज करके लॉगिन करें। आवेदन पत्र खोलें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करें। जिस विवरण में गलती है, उसे नियमानुसार ठीक करें। बदलाव करने के बाद पूरे फॉर्म की दोबारा समीक्षा करें और फाइनल सबमिट करें। संशोधित आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

करेक्शन के बाद किन बातों का रखें ध्यान?

उम्मीदवारों को आवेदन में दर्ज जानकारियों का अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर लेना चाहिए। नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियों में अंतर होने पर आगे परीक्षा या दस्तावेज सत्यापन के दौरान परेशानी हो सकती है। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। सीएसआईआर यूजीसी नेट के सिलेबस का नियमित रिवीजन और परीक्षा पैटर्न के अनुसार मॉक टेस्ट का अभ्यास तैयारी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।