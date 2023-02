लापरवाही: सरकारी स्कूल में अंडे खाना बच्चों को पड़ा भारी, 12 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

तमिलनाडु के रामनाथपुरम के शिवअनंतपुरम में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में अंडे (Egg) खाने के बाद 12 छात्रों (Students) को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

Tamil Nadu | 12 students experienced stomach aches & vomiting allegedly after consuming eggs at a municipal primary school in Sivananthapuram, Paramakudi in Ramanathapuram. They were admitted to hospital.MLA S Murugesan & Asst Collector Aftab Rasool inspected the school's kitchen pic.twitter.com/hPuIkVv3JV