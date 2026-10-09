एनटीए: स्वयं जुलाई 2026 सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू, 31 अक्तूबर तक आवेदन का मौका
स्वयं जुलाई 2026 सत्र की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवारों को पंजीकरण, शुल्क भुगतान और आवेदन में सुधार के लिए अलग-अलग समयसीमा का ध्यान रखना होगा। जानें परीक्षा की तारीखें और आवेदन का तरीका...
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने स्वयं यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जुलाई 2026 सत्र की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in या exams.nta.nic.in/swayam/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते पंजीकरण पूरा कर लें।
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख क्या है?
स्वयं जुलाई 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2026 तय की गई है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन पूरा करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों समयसीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है।
आवेदन पत्र में सुधार का मौका कब मिलेगा?
यदि आवेदन पत्र भरते समय किसी उम्मीदवार से गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का अवसर भी दिया जाएगा। एनटीए के अनुसार, आवेदन पत्र में सुधार की सुविधा 2 से 3 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अन्य विवरण ध्यान से जांचने चाहिए, ताकि बाद में परेशानी न हो।
स्वयं जुलाई 2026 की परीक्षा कब होगी?
एनटीए स्वयं जुलाई 2026 सत्र की परीक्षाएं 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित करेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) माध्यम से होगी। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी:
- पहली पाली: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
- दूसरी पाली: दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपनी पाली और परीक्षा से संबंधित निर्देशों की जानकारी आधिकारिक सूचना के माध्यम से जांच लेनी चाहिए।
एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की पर्ची कब आएगी?
स्वयं जुलाई 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र और परीक्षा शहर की पर्ची जारी होने की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें, ताकि इनसे जुड़ी नई सूचना समय पर मिल सके।
स्वयं परीक्षा में कितने पाठ्यक्रम शामिल हैं?
एनटीए स्वयं परीक्षा के तहत लगभग 900 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। ये परीक्षाएं मिश्रित प्रारूप में होती हैं, जिनमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेन-पेपर परीक्षा दोनों शामिल हैं। प्रश्नपत्र सामान्यतः अंग्रेजी में होंगे। हालांकि, भाषा से जुड़े विषयों की परीक्षा संबंधित भाषा में आयोजित की जाएगी।
स्वयं परीक्षा का उद्देश्य ऑनलाइन व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) में उम्मीदवारों की विषय संबंधी समझ का आकलन करना है। इसके माध्यम से स्वयं केंद्रीय मंच पर किए गए पाठ्यक्रमों के लिए सत्यापित और औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
स्वयं जुलाई 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- स्वयं परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें।
- निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
- जो उम्मीदवार पहले से पंजीकृत हैं, वे अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आवेदन प्रक्रिया आगे पूरी कर सकते हैं।
स्वयं जुलाई 2026 के लिए आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी होने पर उम्मीदवार एनटीए से संपर्क कर सकते हैं।
- फोन नंबर: 011-40759000, 011-69227700
- ईमेल: swayam@nta.ac.in
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आधिकारिक संपर्क माध्यमों का ही उपयोग करें।
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