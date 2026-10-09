एनटीए: स्वयं जुलाई 2026 सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू, 31 अक्तूबर तक आवेदन का मौका

स्वयं परीक्षा में कितने पाठ्यक्रम शामिल हैं?

एनटीए स्वयं परीक्षा के तहत लगभग 900 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। ये परीक्षाएं मिश्रित प्रारूप में होती हैं, जिनमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेन-पेपर परीक्षा दोनों शामिल हैं। प्रश्नपत्र सामान्यतः अंग्रेजी में होंगे। हालांकि, भाषा से जुड़े विषयों की परीक्षा संबंधित भाषा में आयोजित की जाएगी।



स्वयं परीक्षा का उद्देश्य ऑनलाइन व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) में उम्मीदवारों की विषय संबंधी समझ का आकलन करना है। इसके माध्यम से स्वयं केंद्रीय मंच पर किए गए पाठ्यक्रमों के लिए सत्यापित और औपचारिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अवसर मिलता है।