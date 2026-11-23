महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारु बनाना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार, 23 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार कार्यबल के सदस्यों से मुलाकात की। इस कार्यबल की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में हुई बैठक में परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बैठक में राज्य में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल करने और परीक्षा के संचालन को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हुई:

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राज्य के मौजूदा बुनियादी ढांचे का परीक्षा आयोजन में बेहतर इस्तेमाल।

प्रत्येक जिले में पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता।

परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना।

परीक्षा के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाना।

राज्य सरकार और केंद्रीय परीक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होना चाहिए।

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ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों को समान अवसर कैसे मिलेंगे?

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा में समान अवसर कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा, दिव्यांग अभ्यर्थियों और अंग्रेजी भाषा में कठिनाई का सामना करने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को अधिक सुलभ बनाने पर भी विचार किया गया। सरकार और कार्यबल के सदस्यों ने परीक्षा प्रक्रिया में ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया, जिससे अलग-अलग पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में परेशानी न हो।

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर जोर दिया गया?

बैठक में परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता मजबूत करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। परीक्षाओं में अनुचित तरीकों को रोकना और उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने और परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है, जब देश में परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को लेकर विद्यार्थियों की चिंताएं सामने आई हैं।

विद्यार्थियों का परीक्षा तनाव कैसे कम किया जा सकता है?

बैठक में परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के उपायों की भी समीक्षा की गई। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस संबंध में कुछ प्रमुख सुझावों पर चर्चा हुई:

विद्यार्थियों को परीक्षाओं में शामिल होने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना।

पाठ्यक्रम की प्रकृति के अनुसार परीक्षा का प्रारूप तय करना।

प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

इन उपायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर अवसर देना और परीक्षा से जुड़ा तनाव कम करना है।

केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार कार्यबल कब बनाया था?

केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में परीक्षा सुधारों पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल को सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन, सुरक्षा, प्रारूप और प्रशासन से जुड़े व्यापक सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षाएं भी शामिल हैं। कार्यबल का गठन प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को लेकर विद्यार्थियों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में परीक्षा सुधार कार्यबल के सदस्य डॉ. एस. सोमनाथ और शंकर मरुवाड़ा शामिल हुए। इसके अलावा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की निदेशक श्रुति सिंघल और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।

एनटीए कौन-कौन सी परीक्षाएं आयोजित करता है?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर संस्था है। इसका गठन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से किया गया है। एनटीए की ओर से आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में शामिल हैं:

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई)

सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-यूजी और पीजी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट)

महाराष्ट्र सरकार की यह पहल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आयोजन में राज्य की सुविधाओं और संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। हालांकि, बैठक में चर्चा किए गए उपायों को लागू करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।