राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई मेन) 2027 के पहले सत्र के लिए विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण प्रक्रिया 23 नवंबर 2026 से शुरू कर दी है। नियमित आवेदन की समय-सीमा रविवार को समाप्त हो गई थी। अब अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा, परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और अंत में पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 है। अभ्यर्थी रात 11:50 बजे तक विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। परीक्षा एजेंसी ने विलंब शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया है।

जेईई मेन 2027 के लिए अब तक कितने आवेदन जमा हुए?

एनटीए के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नियमित आवेदन की समय-सीमा समाप्त होने तक जेईई मेन 2027 के लिए 15,04,866 से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जा चुके थे। 22 नवंबर 2026 तक इनमें से 13,10,493 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया था।

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इस तरह आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 26 नवंबर तक का समय दिया गया है।

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जेईई मेन 2027 के पहले सत्र की परीक्षा कब होगी?

एनटीए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जेईई मेन 2027 के पहले सत्र की परीक्षा जनवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीखें इस प्रकार हैं:

20 जनवरी 2027

21 जनवरी 2027

22 जनवरी 2027

23 जनवरी 2027

24 जनवरी 2027

28 जनवरी 2027

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया भी समय रहते पूरी कर लें।



आवेदन में सुधार कब कर सकेंगे?

जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का भी मौका दिया जाएगा। एनटीए के अनुसार, आवेदन सुधार की सुविधा 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

कार्यक्रम तारीख विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण शुरू 23 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे आवेदन सुधार की शुरुआत 27 नवंबर 2026 आवेदन सुधार की अंतिम तारीख 29 नवंबर 2026 पहले सत्र की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027

जेईई मेन 2027 के आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

पासपोर्ट आकार की स्कैन की गई तस्वीर, जेपीईजी या जेपीजी प्रारूप में।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति।

कक्षा 10 या समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र अथवा अंकपत्र।

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में हों।

एक ही सत्र में दो बार परीक्षा देने पर क्या कार्रवाई होगी?

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एक ही सत्र के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करने से अभ्यर्थी को दो बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा एजेंसी ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन संख्या के माध्यम से परीक्षा में शामिल होता है या शामिल होने का प्रयास करता है, तो इसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ जेईई मेन 2027 की सूचना पुस्तिका में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को एक ही सत्र के लिए केवल एक आवेदन पत्र जमा करना चाहिए।



जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।