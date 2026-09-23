एसएससी सीजीएल: 30 सितंबर से टियर-I परीक्षा, 30.94 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, दिव्यांग कल तक पूरा कर लें ये काम
SSC CGL Tier 1 Exam 2026: एसएससी सीजीएल 2026 टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर से शुरू होगी। करीब 30.94 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। लेखक सुविधा लेने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को 24 सितंबर रात 11 बजे तक अपने स्क्राइब का ओटीआर मैप करना होगा।
विस्तार
SSC CGL Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2026 के टियर-1 की परीक्षा 30 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 12,256 पदों को भरा जाना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
आयोग ने पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर की जानकारी पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को 24 सितंबर तक क्या करना है?
लेखक सुविधा यानी स्क्राइब की सुविधा लेने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने नई व्यवस्था लागू की है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने स्क्राइब का ओटीआर मैप करना होगा।
- इसके लिए अंतिम समय सीमा 24 सितंबर 2026 की रात 11 बजे तक है।
- निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक स्क्राइब की मैपिंग पूरी करना जरूरी है।
- इसके बाद ही स्क्राइब का प्रवेश पास जारी किया जा सकेगा।
स्क्राइब के पंजीकरण में क्या बदला है?
आयोग के अनुसार, 5 नवंबर 2025 से पहले किए गए स्क्राइब पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया है। अब स्क्राइब के पंजीकरण को आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा गया है। इसलिए परीक्षा में स्क्राइब के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति को एसएससी की वेबसाइट पर नए सिरे से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को अपने स्क्राइब का पंजीकरण नंबर जमा या मैप करना होगा।
स्क्राइब को लेकर ये काम जरूरी हैं:
- स्क्राइब को एसएससी की वेबसाइट पर नए सिरे से पंजीकरण करना होगा।
- स्क्राइब के पंजीकरण को आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा गया है।
- अभ्यर्थी को अपने स्क्राइब का पंजीकरण नंबर जमा या मैप करना होगा।
- 24 सितंबर की रात 11 बजे तक ओटीआर मैपिंग पूरी करनी होगी।
- सफल मैपिंग के बाद ही स्क्राइब का प्रवेश पास जारी होगा।
एसएससी सीजीएल का प्रवेश पत्र कब आएगा?
- अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित प्रवेश प्रमाणपत्र परीक्षा की तारीख से करीब दो से तीन दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसे एसएससी की वेबसाइट के निर्धारित लॉगिन मॉड्यूल के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा।
- इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देखते रहें।
परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अब क्या ध्यान रखना चाहिए?
एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे अपने परीक्षा शहर की जानकारी जांच लें और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार करें।
वहीं, लेखक सुविधा लेने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को 24 सितंबर रात 11 बजे की समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। समय पर स्क्राइब का ओटीआर मैप नहीं होने पर प्रवेश पास जारी नहीं हो पाएगा।
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