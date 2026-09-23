एसएससी सीजीएल: 30 सितंबर से टियर-I परीक्षा, 30.94 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, दिव्यांग कल तक पूरा कर लें ये काम

SSC CGL Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2026 के टियर-1 की परीक्षा 30 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 12,256 पदों को भरा जाना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 30.94 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

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आयोग ने पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शहर की जानकारी पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं।