बिट्स पिलानी: उद्भव हैकाथॉन में नेक्स्ट लैप की जीत, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन? अमर उजाला रहा मीडिया सहयोगी

क्या है केआरआईटीआई?

केआरआईटीआई यानी काकतीय सेंटर फॉर रूरल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट, बिट्स पिलानी का पूर्व छात्रों द्वारा वित्त पोषित सामाजिक प्रभाव और नवाचार केंद्र है। इसके पिलानी, गोवा और हैदराबाद परिसरों में केंद्र हैं।



केआरआईटीआई का उद्देश्य ऐसे समाधान तैयार करना है, जिन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जा सके, जिनके प्रभाव को मापा जा सके और जिनमें समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए केंद्र छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को गैर-सरकारी संगठनों, फाउंडेशन, सरकारी संस्थाओं, कंपनियों और सामाजिक उद्यमों के साथ जोड़ता है।



इस केंद्र की स्थापना बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र और सिएरा अटलांटिक के संस्थापक एवं पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजू रेड्डी की ओर से दिए गए 10 लाख डॉलर के फंड से हुई थी। उद्यमी और रेडबस.इन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी फणींद्र सामा ने भी इसमें सहयोग किया था।



स्थापना के बाद से केआरआईटीआई ने हिरोशिमा विश्वविद्यालय के सहयोग से ग्राम यात्रा ग्रामीण अनुभव कार्यक्रम, केआरआईटीआई-सॉल्व परियोजना अनुदान, सोशल इम्पैक्ट सीरीज और सोशल इम्पैक्ट चैलेंज जैसी पहलें चलाई हैं।