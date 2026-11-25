आरआईएमसी 2026: छह दिसंबर को मिलिट्री कॉलेज प्रवेश परीक्षा, एनटीए जारी की जरूरी एडवाइजरी, अभ्यर्थी जरूर पढ़ें
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 6 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। एजेंसी ने परीक्षा दिवस के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। छात्रों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान रहे परीक्षा केंद्र में सुबह 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को अपना भोजन साथ लाना होगा और परीक्षा खत्म होने तक केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जानें सभी दिशानिर्देश...
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), रक्षा मंत्रालय की ओर से, 6 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा (RIMCEE) आयोजित करेगी। परीक्षा रविवार को होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को परीक्षा के समय, केंद्र में प्रवेश, भोजनावकाश और अन्य जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। परीक्षा तीन लगातार पालियों में होगी। उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सुबह 9:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा की समय-सारिणी
|परीक्षा का चरण
|विषय या गतिविधि
|समय
|केंद्र में प्रवेश
|परीक्षा केंद्र में प्रवेश
|सुबह 8:00 से 9:30 बजे तक
|पहली पाली
|अंग्रेजी
|सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
|पहला ब्रेक
|भोजनावकाश
|दोपहर 12:00 से 12:45 बजे तक
|दूसरी पाली
|गणित
|दोपहर 1:00 से 2:30 बजे तक
|दूसरा ब्रेक
|छोटा अंतराल
|दोपहर 2:30 से 2:45 बजे तक
|तीसरी पाली
|सामान्य ज्ञान
|दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक
अपना भोजन साथ लाएं, केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं
- एनटीए के अनुसार, उम्मीदवार अपने साथ सूखा भोजन ला सकते हैं, जैसे सैंडविच, पराठे और फल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
- भोजन टिफिन में लाना होगा और उस पर उम्मीदवार का नाम व आवेदन संख्या साफ लिखी होनी चाहिए।
- टिफिन को परीक्षा कक्ष में निरीक्षक के बताए स्थान पर रखना होगा।
- 45 मिनट के भोजनावकाश में उम्मीदवार केंद्र अधीक्षक के बताए स्थान पर खाना खा सकेंगे।
- उम्मीदवारों को दोपहर 12:45 बजे तक अपनी तय सीट पर वापस पहुंचना होगा।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को पूरी परीक्षा समाप्त होने तक केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
गणित और सामान्य ज्ञान के बीच वॉशरूम जा सकेंगे
गणित और सामान्य ज्ञान की परीक्षा के बीच 15 मिनट का अंतराल होगा। इस दौरान उम्मीदवार वॉशरूम जा सकते हैं। हालांकि, अगला पेपर शुरू होने से पहले उन्हें अपनी तय सीट पर लौटना होगा। एनटीए ने उम्मीदवारों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को सलाह दी है कि वे प्रवेश पत्र पर दिए गए समय और सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा के दिन की यात्रा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पहले से कर लें।
गाइडलाइंस पीडीएफ देखें...
मदद के लिए एनटीए से संपर्क करें
RIMCEE 2026 से जुड़ी जानकारी या किसी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार NTA हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:
- फोन: 011-40759000 / 011-69227700
- ईमेल: rimc@nta.gov.in
- वेबसाइट: nta.ac.in और exams.nta.nic.in/RIMCEE
एनटीए ने उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है।
कमेंट
कमेंट X