राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), रक्षा मंत्रालय की ओर से, 6 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा (RIMCEE) आयोजित करेगी। परीक्षा रविवार को होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को परीक्षा के समय, केंद्र में प्रवेश, भोजनावकाश और अन्य जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। परीक्षा तीन लगातार पालियों में होगी। उम्मीदवारों को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सुबह 9:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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