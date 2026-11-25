सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति के तहत पहले ही तीन भाषाएं चुन चुके छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उन्हें अब दो भाषाएं चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए।

दो या तीन भाषाएं चुन चुके छात्रों के लिए क्या कहा?

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हमने कहा था कि कक्षा 6 के जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, वे तीन भाषाएं जारी रखेंगे। जिन्होंने तीन भाषाएं नहीं चुनी हैं, उन्हें इसके लिए मजबूर न करें, उन्हें उसी तरह पढ़ने दें, जैसे वे अभी पढ़ रहे हैं।"

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तीन-भाषा नीति पर पहले क्या कहा गया था?

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जो छात्र अभी दो भाषाएं पढ़ रहे हैं, उन्हें इस साल दो भाषाएं जारी रखने की अनुमति होगी। यह बच्चों से जुड़ा मामला है। हम इसे यहां नहीं बढ़ाना चाहते। जिन्होंने पहले ही विकल्प चुन लिया है, वे जारी रखें।"सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जिन छात्रों ने तीन भाषाएं चुनी हैं, उन्हें पुरानी व्यवस्था में लौटने की मांग नहीं करनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस बारे में स्पष्ट करेंगे।जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि छूट दसवीं कक्षा तक देने में दिक्कत हो सकती है, तो न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "दसवीं तक। कक्षा 7 के छात्रों को भी आपने यही छूट दी है। इसे देख लीजिए। कक्षा 7 तक के छात्रों को दसवीं तक छूट दी गई है।"

इस नीति के तहत कम-से-कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को इस नियम से छूट मिली है। वे दो विदेशी भाषाएं और एक भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। इन कक्षाओं में तीसरी भाषा की परीक्षा स्कूल में होगी, बोर्ड परीक्षा में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस नीति पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, अदालत ने अंग्रेजी को “गैर-भारतीय मूल की भाषा” कहने पर सवाल उठाए थे। उसने सीबीएसई और अन्य अधिकारियों से यह भी पूछा था कि स्कूलों में जरूरी व्यवस्था है या नहीं।



सीबीएसई ने अदालत से 28 सितंबर के आदेश में बदलाव करने की मांग की थी। उसका कहना था कि कक्षा 6 से 9 के छात्रों को मिली छूट पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र पहले ही तीन भाषाएं चुन चुके थे। 28 सितंबर के आदेश में अदालत ने सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 6 के छात्रों को भी कक्षा 7 के छात्रों जैसी छूट देने पर विचार करे।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

एक वकील ने अदालत के पुराने आदेश में कुछ दिक्कत होने की बात कही। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मुझे लगता है कि अब इन मुद्दों को यहीं खत्म कर देना चाहिए।"



इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत प्रस्तावित आदेश दे सकती है। अगर कोई दिक्कत हुई, तो सीबीएसई फिर अदालत आएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम ऐसा करेंगे।"



बाद में, जब पीठ अगले मामले की सुनवाई शुरू करने वाली थी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आदेश में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुना नहीं गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ सिर्फ यह साफ करना चाहती है कि दो भाषाएं पढ़ रहे छात्र दो भाषाएं और तीन भाषाएं चुन चुके छात्र तीन भाषाएं पढ़ते रह सकते हैं। उन्होंने कहा, "जिन्होंने तीन भाषाएं चुनी हैं, उन्हें तीन भाषाएं पढ़ने दें। बस इतना ही।"

गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, "यह हर बच्चे का अपना फैसला है… संस्थानों को इस बारे में कोई निर्देश नहीं देना चाहिए।" इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्कूलों को अदालत के आदेश का ऐसा मतलब नहीं निकालना चाहिए जिससे तीन भाषाएं चुन चुके छात्रों को दो भाषाओं पर लौटना पड़े।