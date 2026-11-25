मिजोरम में मिजो स्टूडेंट्स यूनियन (MSU) के अध्यक्ष लालदिनसांगा मिजोरम लोक सेवा आयोग (MPSC) के अध्यक्ष आर. लालरामंगहाका के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन में पहुंच गई। वह सोमवार से आयोग के कार्यालय के बाहर बैठे हैं। छात्र नेता का कहना है कि आयोग की भर्ती प्रक्रिया में बार-बार गलतियां हुई हैं और प्रशासनिक लापरवाही बरती गई है। उनका आरोप है कि आयोग के अध्यक्ष को इन गलतियों की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष ने इस्तीफे पर अब तक सहमति नहीं दी है। उनका कहना है कि वह इस मामले में “ईश्वर की इच्छा” का इंतजार कर रहे हैं।

छात्रों की मुख्य मांग क्या है?

लालदिनसांगा चाहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष आर. लालरामंगहाका भर्ती प्रक्रिया में हुई गलतियों की नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। वह आयोग के कामकाज में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। उनकी एक मांग यह है कि परीक्षा नियंत्रक के पद को दो अलग-अलग पदों में बांटा जाए, ताकि बड़ी और छोटी भर्ती परीक्षाओं को अलग-अलग संभाला जा सके।

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छात्रों ने किन मामलों पर सवाल उठाए?

लालदिनसांगा ने कहा, "अध्यक्ष के पद संभालने के बाद से एमपीएससी ने 20 से ज्यादा गलतियां की हैं। आयोग के प्रमुख होने के नाते उन्हें इन गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जब तक वह इस्तीफा नहीं देते, मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांगों पर बात करने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया है।

एमएसयू का कहना है कि यह विरोध किसी एक घटना को लेकर नहीं है। छात्र संगठन के मुताबिक, आर. लालरामंगहाका ने 20 मई, 2024 को आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था। उसके बाद से आयोग के कामकाज में बार-बार गलतियां हुई हैं। संगठन का दावा है कि इस दौरान आयोग ने कम-से-कम 24 बार सुधार संबंधी सूचनाएं (corrigenda) जारी कीं और उससे जुड़े चार मामले अदालतों में चल रहे हैं।



प्रदर्शन से पहले क्या हुआ था?

छात्रों ने कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गलतियों का भी जिक्र किया है। इनमें एमसीएस संयुक्त परीक्षा 2025 का परिणाम, मिजोरम इंजीनियरिंग सेवा (जूनियर ग्रेड) की भर्ती और स्टोरकीपर के 15 पदों पर भर्ती शामिल हैं। एमएसयू का आरोप है कि इन मामलों में परिणाम, अंकों की गणना और बाद में किए गए सुधारों में गलतियां हुईं, जिससे उम्मीदवार प्रभावित हुए। ये आरोप छात्र संगठन ने लगाए हैं। आयोग की ओर से इन सभी मामलों पर कोई विस्तृत जवाब इस खबर में नहीं दिया गया है।

एमएसयू ने पहले आयोग के अध्यक्ष को 19 नवंबर तक पद छोड़ने का समय दिया था। मांग पूरी नहीं होने पर संगठन ने सोमवार को आयोग के कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। इसके बाद लालदिनसांगा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्र संगठन का कहना है कि वह तब तक विरोध जारी रखेगा, जब तक आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते।

आयोग के अध्यक्ष ने क्या कहा?

एमपीएससी के अध्यक्ष आर. लालरामंगहाका ने पीटीआई से कहा कि वह “ईश्वर की इच्छा” होने पर पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, "अगर ईश्वर की इच्छा होगी, तो मैं एमपीएससी अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं अपने पद पर बना रहूंगा। मैं इस मामले में ईश्वर की योजना का इंतजार कर रहा हूं।"



सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लालरामंगहाका ने यह भी कहा कि छात्रों के प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उन्होंने आयोग में हुई गलतियों के कारण पद छोड़ने के बारे में सोचा था। उन्होंने बताया कि वह चर्च की गतिविधियों के लिए भी अधिक समय देना चाहते थे। लालरामंगहाका चर्च में वरिष्ठ सदस्य भी हैं।

अध्यक्ष के मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आधिकारिक तौर पर बात करने का उचित तरीका आयोग को नहीं मिला, क्योंकि उनसे व्यक्तिगत रूप से पद छोड़ने की मांग की गई थी।