राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज (RIMC) प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना आवंटित परीक्षा शहर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/rimcee पर जाना होगा।

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RIMCEE 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम RIMC Entrance Examination 2026 आयोजन संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) प्रवेश कक्षा 8 परीक्षा की तारीख 6 दिसंबर 2026 सिटी स्लिप जारी एडमिट कार्ड अलग से जारी होगा आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/rimcee

प्रवेश परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी मिल सकेगी, ताकि वे परीक्षा से पहले यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सकें। कक्षा 8 में प्रवेश के लिए दिसंबर सत्र का पंजीकरण 22 सितंबर से शुरू हुआ था।

क्या होती है सिटी इंटिमेशन स्लिप?

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एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

सिटी इंटिमेशन स्लिप में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है। इससे उम्मीदवार पहले से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। हालांकि, यह प्रवेश पत्र नहीं है। परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण और परीक्षा में प्रवेश से जुड़े निर्देश एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे।

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को इससे जुड़ी नई जानकारी के लिए NTA की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने की सलाह दी गई है।

परेशानी होने पर यहां करें संपर्क

सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आने या अन्य सहायता के लिए अभ्यर्थी एनटीए के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

ईमेल: rimc@nta.gov.in

rimc@nta.gov.in फोन नंबर: 011-40759000

011-40759000 टोल फ्री नंबर: 1800-180-4747

RIMC City Intimation Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/rimcee पर जाएं। होमपेज पर RIMCEE 2026 City Intimation Slip का लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करके मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें। विवरण सबमिट करने के बाद सिटी इंटिमेशन स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी। आवंटित परीक्षा शहर और अन्य जानकारी जांचें। स्लिप डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं: