विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और शोध करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने इंस्पायर-स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन (INSPIRE-SHE) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत चयनित 12,000 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 7 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की आयु 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी ने वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा पास की हो और निर्धारित बुनियादी या प्राकृतिक विज्ञान विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो। इसके तहत BSc, BS, रिसर्च के साथ चार वर्षीय BSc और इंटीग्रेटेड MSc या MS पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

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तीन श्रेणियों में मिलेगी पात्रता

विभाग ने आवेदन के लिए तीन प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की हैं:

जेईई और नीट रैंक: जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड या नीट में शीर्ष 10,000 रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थी पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने निर्धारित विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।

विज्ञापन विज्ञापन बोर्ड परीक्षा: कक्षा 12वीं की संबंधित राज्य या केंद्रीय बोर्ड परीक्षा में शीर्ष एक प्रतिशत स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

ओलंपियाड और प्रतिभा खोज: NTSE, JBNSTS के स्कॉलर और अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक जीतने वाले विद्यार्थी भी पात्रता के दायरे में आते हैं।

हर साल कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति?

चयनित विद्यार्थियों को सालाना कुल 80,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 60,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे, यानी हर महीने 5,000 रुपये। इसके अलावा 20,000 रुपये ग्रीष्मकालीन शोध परियोजना के लिए दिए जाएंगे। शोध अनुदान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को भारत के किसी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान में सक्रिय शोधकर्ता के मार्गदर्शन में समर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। इसके बाद शोध रिपोर्ट और मेंटर का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

कितने साल तक मिलेगा लाभ?

छात्रवृत्ति अधिकतम पांच साल तक दी जाएगी, लेकिन इसकी अवधि संबंधित पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी। आगे छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में संतोषजनक प्रदर्शन करना होगा। इसके साथ संस्थान प्रमुख की सिफारिश भी जरूरी होगी।

आवेदन के बाद कब आएगा परिणाम?

विभाग के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख के बाद चयन प्रक्रिया में सामान्यतः कम से कम चार महीने लग सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए विद्यार्थियों को उनके INSPIRE पोर्टल खाते में प्रोविजनल ऑफर लेटर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने खाते में लॉग इन करके यह पत्र डाउनलोड करना होगा।

आवेदन कैसे करें?