एचटीईटी क्या है और क्यों आयोजित की जाती है?

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसका आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी की ओर से किया जाता है। इस परीक्षा का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता का आकलन करना है। यह परीक्षा तीन स्तरों पर आयोजित होती है।

लेवल-1 (PRT): कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए

कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षकों के लिए लेवल-2 (TGT): कक्षा 6 से 8 तक के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए

कक्षा 6 से 8 तक के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए लेवल-3 (PGT): कक्षा 9 से 12 तक के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए

अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और जिस स्तर के शिक्षक पद के लिए वे पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उसके अनुसार परीक्षा देनी होती है। एचटीईटी उत्तीर्ण करना शिक्षक भर्ती की पात्रता से जुड़ा एक आवश्यक चरण है। हालांकि, केवल एचटीईटी पास करने से सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होती। नियुक्ति के लिए संबंधित भर्ती प्रक्रिया और अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होती हैं।