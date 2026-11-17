भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी

पद: कुलपति

कुलपति संस्थान: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आवेदन शुरू: 16 नवंबर 2026

16 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख: 15 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे

15 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार समर्थ भर्ती पोर्टल vcrec.samarth.ac.in पर जा सकते हैं।

जेएनयू कुलपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में इस पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता और लंबे अनुभव को जरूरी बताया गया है। उम्मीदवार एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए। उसके पास पेशेवर दक्षता, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता का उच्च स्तर होना चाहिए। योग्यता की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

उम्मीदवार के पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।

इसके विकल्प के रूप में किसी प्रतिष्ठित शोध संस्थान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में 10 साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवार में उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता और संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

उम्मीदवार की ईमानदारी और नैतिक प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण होगी।

भर्ती विज्ञापन के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की आयु 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कुलपति को हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी?

जेएनयू के नए कुलपति को हर महीने 2,10,000 रुपये का निश्चित वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा 11,250 रुपये का विशेष भत्ता भी मिलेगा। अन्य लागू भत्ते भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिए जाएंगे। वेतन और सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

जानकारी विवरण पद कुलपति संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मासिक निश्चित वेतन 2,10,000 रुपये विशेष भत्ता 11,250 रुपये अन्य सुविधाएं लागू नियमों के अनुसार अन्य भत्ते पसंदीदा अधिकतम आयु 65 साल जरूरी अनुभव कम से कम 10 साल आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2026

नवनियुक्त कुलपति की सेवा शर्तें जेएनयू अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार तय होंगी।

आवेदन कैसे करें? जानें पूरी प्रक्रिया

जेएनयू कुलपति पद के लिए आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपनी जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए। आवेदन के लिए इन चरणों का पालन करें:

सबसे पहले आधिकारिक भर्ती पोर्टल vcrec.samarth.ac.in पर जाएं। होमपेज पर पंजीकरण का विकल्प खोलें और अपनी प्रोफाइल बनाएं। इसके बाद 'Browse Vacancies' पेज पर जाकर जेएनयू कुलपति पद से संबंधित भर्ती खोजें। अपनी प्रोफाइल में दी गई जानकारी के आधार पर आवेदन करें। जरूरत पड़ने पर मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भरें। आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन देखकर सभी जानकारियों की जांच करें और उसे जमा कर दें। आवेदन जमा होने के बाद पुष्टि पृष्ठ को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

कौन हैं जेएनयू की मौजूदा कुलपति और कब पूरा होगा उनका कार्यकाल?

फिलहाल जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित हैं। उनकी उम्र 63 साल बताई गई है। उनका पांच साल का कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा होने वाला है।

नए कुलपति का चयन किस आधार पर होगा?

नए कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित समिति की ओर से सुझाए गए नामों के पैनल में से की जाएगी। नियुक्ति से जुड़ी सेवा शर्तें जेएनयू अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार तय होंगी।