पंजाब कोर्ट में क्लर्क की बंपर भर्ती: स्नातक के लिए 1,270 पद, 29,200 रुपये सैलरी, कब से कर सकते हैं आवेदन?

पंजाब के जिला न्यायालयों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तहत काम करने वाली सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स (SSSC) ने क्लर्क के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1,270 क्लर्क पदों को भरा जाएगा।

आवेदन कब से शुरू होंगे?

क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को आवेदन SSSC की आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in के माध्यम से करना होगा। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

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कौन कर सकता है आवेदन?

क्लर्क पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी या इसके समकक्ष बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय पढ़ा होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख तक सभी जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं पूरी होना अनिवार्य है।

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उम्र सीमा कितनी रखी गई है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 साल निर्धारित की गई है। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।

आवेदन कैसे करना होगा?

आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले sssc.gov.in पर जाएं।

यहां ‘Clerk District Courts of Punjab’ भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।

उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।

इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा।

आवेदन पूरा होने के बाद इसकी कॉपी डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए।

कितनी मिलेगी सैलरी?

भर्ती प्रक्रिया के बाद चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 पे स्केल के तहत नियुक्त किया जाएगा। शुरुआती वेतन 29,200 रुपये प्रति माह बताया गया है। इसके अलावा भर्ती से जुड़ी आवेदन फीस, चयन प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई है। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।