कौन बच्चे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं?

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कक्षा 6 और 9 के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?

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ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें?

अटल आवासीय विद्यालय क्या हैं और कहां हैं?

इन विद्यालयों में मुख्य रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए माता-पिता का 30 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य बने कम से कम तीन साल पूरे होना जरूरी है। एक श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए वे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों को भी दाखिले के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।कक्षा 6 में दाखिले के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। इन दोनों तारीखों को भी उम्र की सीमा में शामिल किया गया है। वहीं, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना जरूरी है। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले बच्चे की जन्मतिथि और बाकी जरूरी शर्तें जांच लेनी चाहिए। अगर बच्चा तय उम्र की सीमा में नहीं आता है तो उसका आवेदन पात्रता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय जन्मतिथि की जानकारी सही दें।ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं। वहां अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 और 9 प्रवेश परीक्षा 2026-27 के पंजीकरण वाले लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण करें। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मोबाइल पर संदेश के जरिए आएगा। इनकी मदद से प्रवेश पत्र का आवेदन पूरा करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म जमा कर दें। अंत में उसकी एक प्रति निकाल लें। ऑफलाइन आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला श्रम और जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं।अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, खासकर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में देना है। इन विद्यालयों का संचालन श्रम विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और अटल आवासीय विद्यालय समिति करती है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक-एक विद्यालय स्थापित किया गया है। इनमें प्रयागराज मंडल का विद्यालय ग्राम बेलहट, तहसील कोरांव में है। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर, अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, चित्रकूट, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, विंध्याचल और सहारनपुर मंडल में भी विद्यालय हैं।