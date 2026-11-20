यूपी के अटल आवासीय विद्यालयों में आज से आवेदन शुरू: कक्षा 6 और 9 में मुफ्त पढ़ाई का मौका; कौन भर सकता है आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 20 Nov 2026 11:07 AM IST
सार
उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए आज 20 नवंबर 2026 से आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2027 है। प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को होगी। जानें कौन आवेदन कर सकता है, उम्र की शर्तें क्या हैं और फॉर्म कैसे भरना है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका पाने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शैक्षिक सत्र 2027-28 में कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए 20 नवंबर 2026 से आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक और पात्र बच्चे या उनके अभिभावक 5 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 25 जनवरी को जारी होने की तारीख तय की गई है। अभिभावक आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें।
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कौन बच्चे दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं?इन विद्यालयों में मुख्य रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए माता-पिता का 30 अक्टूबर 2026 तक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य बने कम से कम तीन साल पूरे होना जरूरी है। एक श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए वे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों को भी दाखिले के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।
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कक्षा 6 और 9 के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?कक्षा 6 में दाखिले के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। इन दोनों तारीखों को भी उम्र की सीमा में शामिल किया गया है। वहीं, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना जरूरी है। अभिभावकों को आवेदन करने से पहले बच्चे की जन्मतिथि और बाकी जरूरी शर्तें जांच लेनी चाहिए। अगर बच्चा तय उम्र की सीमा में नहीं आता है तो उसका आवेदन पात्रता के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय जन्मतिथि की जानकारी सही दें।
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