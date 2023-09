Teacher's Day: 75 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षा के क्षेत्र में दिया ये योगदान

National Teacher's Award 2023: आज शिक्षक दिवस के मौके पर देशभर से 75 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीता। पुस्तकालय स्वचालन से लेकर विज्ञान संग्रहालय की स्थापना तक, 11 साल तक एक भी दिन स्कूल न छोड़ना, स्कूल परिसर और शौचालयों की स्वयं सफाई करना- ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन लोगों ने हासिल की हैं जो 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं।

#WATCH | President Droupadi Murmu says, "When teachers appreciate or encourage or punish, students remember everything. If they are punished to improve them, students realise it with time. So, I believe that giving them love is more important than giving them education...Our… pic.twitter.com/5TjM8N7CC9