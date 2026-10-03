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एनटीए: परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नए ऑफिस में सुरक्षा से लेकर तकनीक तक पर नजर, जानें क्या है खास

Sat, 03 Oct 2026 05:39 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 03 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने आगामी परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने नए कार्यालय का निरीक्षण किया। मिंटो रोड स्थित नए परिसर में परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, एयर-गैप्ड कंप्यूटर प्रणाली और सीआईएसएफ सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
 

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NTA New Office Education Ministry Secretary Reviews Exam Preparations and Security Arrangements
एनटीए के नए कार्यालय का उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने निरीक्षण किया। परीक्षा व्यवस - फोटो : AI Generated

विस्तार
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आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उच्च शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने आज यानी 3 अक्तूबर 2026 को एनटीए के नए कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और कार्यालय में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य यह देखना था कि आगामी परीक्षाओं के संचालन के लिए कार्यालय की सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह तैयार हैं या नहीं।
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एनटीए का नया कार्यालय नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित भारत सरकार प्रेस भवन की पांचवीं मंजिल पर बनाया गया है। इससे पहले एजेंसी का कामकाज ओखला स्थित कार्यालय से संचालित होता था। नए परिसर में स्थानांतरित होने के बाद परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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परीक्षा सुरक्षा पर इतना जोर क्यों है?

सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रक्रिया और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग स्तर पर सुधारों पर काम किया जा रहा है। अगस्त 2026 में गठित उच्चस्तरीय कार्यबल को सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रक्रिया, सुरक्षा और तकनीक से जुड़े सुधारों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने से जुड़े उपायों पर विचार करना है।
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गोपनीय जानकारी के लिए क्या व्यवस्था है?

एनटीए के नए कार्यालय में परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। संवेदनशील कार्यों के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट से अलग यानी एयर-गैप्ड कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं। इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकना है।

कार्यालय की सुरक्षा कौन संभालेगा?

नए कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की भी भूमिका रहेगी। सुरक्षा बल की तैनाती का उद्देश्य संवेदनशील गतिविधियों वाले क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कार्यालय की सुरक्षा को मजबूत करना है। परीक्षा से संबंधित गोपनीय कामों के कारण इन व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाली परीक्षाओं पर क्या असर होगा?

एनटीए देशभर में कई प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करता है। ऐसे में नए कार्यालय की सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण आगामी परीक्षा चक्र की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों का जोर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित, सुरक्षित और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के साथ संचालित करने पर है। नए कार्यालय में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का उद्देश्य परीक्षा संचालन को सुचारू बनाए रखना है।
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