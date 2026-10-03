एनटीए: परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नए ऑफिस में सुरक्षा से लेकर तकनीक तक पर नजर, जानें क्या है खास

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परीक्षा सुरक्षा पर इतना जोर क्यों है?

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Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Smt Deepti Gaur Mukherjee visited the new National Testing Agency (NTA) office.



During the visit, she interacted with senior NTA officials, inspected the operational facilities, and conducted a comprehensive… pic.twitter.com/Je51qsEF7n— National Testing Agency (@NTA_Exams) October 3, 2026

गोपनीय जानकारी के लिए क्या व्यवस्था है?

कार्यालय की सुरक्षा कौन संभालेगा?

आने वाली परीक्षाओं पर क्या असर होगा?

एनटीए का नया कार्यालय नई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित भारत सरकार प्रेस भवन की पांचवीं मंजिल पर बनाया गया है। इससे पहले एजेंसी का कामकाज ओखला स्थित कार्यालय से संचालित होता था। नए परिसर में स्थानांतरित होने के बाद परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रक्रिया और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग स्तर पर सुधारों पर काम किया जा रहा है। अगस्त 2026 में गठित उच्चस्तरीय कार्यबल को सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रक्रिया, सुरक्षा और तकनीक से जुड़े सुधारों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने से जुड़े उपायों पर विचार करना है।एनटीए के नए कार्यालय में परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। संवेदनशील कार्यों के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट से अलग यानी एयर-गैप्ड कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही हैं। इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकना है।नए कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की भी भूमिका रहेगी। सुरक्षा बल की तैनाती का उद्देश्य संवेदनशील गतिविधियों वाले क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कार्यालय की सुरक्षा को मजबूत करना है। परीक्षा से संबंधित गोपनीय कामों के कारण इन व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।एनटीए देशभर में कई प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करता है। ऐसे में नए कार्यालय की सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण आगामी परीक्षा चक्र की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों का जोर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित, सुरक्षित और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के साथ संचालित करने पर है। नए कार्यालय में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का उद्देश्य परीक्षा संचालन को सुचारू बनाए रखना है।