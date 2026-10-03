डीयू: पास होने के नियमों में बदलाव, 2025-26 बैच के छात्रों को क्रेडिट में छूट, शिक्षकों ने उठाए क्या सवाल?

क्या बड़ी संख्या में छात्रों के कारण लिया गया फैसला?

हबीब ने यह सवाल भी उठाया कि क्या बड़ी संख्या में छात्र तय क्रेडिट हासिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से यह बदलाव करना पड़ा। उन्होंने इस फैसले से कुछ छात्रों को चुनिंदा लाभ मिलने की आशंका भी जताई। साथ ही, उन्होंने शैक्षणिक योग्यता से जुड़े नियमों में पहले हुए बदलावों का भी हवाला दिया।



हबीब ने बताया कि तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू हो गई थीं, जबकि परीक्षा परिणाम अगस्त तक जारी किए जाते रहे। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों के अगले सेमेस्टर में पहुंचने के बाद पदोन्नति के मानदंड में बदलाव क्यों किया गया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थिरता को विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण बताया।