नोबेल पुरस्कार: 13 अक्तूबर से मिलेंगे शिक्षकों के लिए तैयार लेसन, कब होगी विजेताओं के नामों की घोषणा?

नोबेल पुरस्कार सिर्फ दुनिया की बड़ी उपलब्धियों को सम्मानित करने तक सीमित नहीं हैं। इन पुरस्कारों से जुड़े काम और उपलब्धियों को छात्रों तक आसान तरीके से पहुंचाने के लिए नोबेल पुरस्कार लेसंस भी तैयार किए जाते हैं। 2026 के नए लेसंस 13 अक्तूबर 2026 को जारी किए जाएंगे।

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इन लेसंस को खास तौर पर 14 से 18 साल के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इनकी मदद से शिक्षक कक्षा में छात्रों को उस साल नोबेल पुरस्कार पाने वाली उपलब्धियों के बारे में आसानी से समझा सकेंगे।