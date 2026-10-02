यूपी स्पेशल टीईटी 2026: आवेदन की आखिरी तारीख करीब, चार अक्तूबर से पहले भरें फॉर्म, जानें फीस और पात्रता

उत्तर प्रदेश स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 4 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी दिन आवेदन फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर्म में सुधार करने का मौका 8 अक्तूबर 2026 तक दिया गया है।

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परीक्षा कब होगी?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 की परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होने की जानकारी दी गई है।

परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा।

रिजल्ट जारी होने की तारीख अभी अपडेट नहीं की गई है।

उम्मीदवारों को परीक्षा और रिजल्ट से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

कितनी है आवेदन फीस?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2026 से शुरू हुए थे। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता और अन्य शर्तें जरूर पढ़ लेनी चाहिए।

आवेदन फीस उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये है। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी, जबकि दिव्यांग यानी पीएच उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 300 रुपये रखी गई है। फीस ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या मोबाइल वॉलेट के जरिए जमा की जा सकती है।

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उम्र सीमा क्या है?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष बताई गई है। उम्र की गणना 3 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं बताई गई है। उम्र में छूट आयोग के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

स्पेशल टीईटी के लिए पात्रता शिक्षक के स्तर के अनुसार तय की गई है। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक प्राथमिक स्तर की स्पेशल टीईटी के लिए पात्र हो सकते हैं। वहीं, उच्च प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल स्तर पर काम करने वाले शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए स्पेशल टीईटी में शामिल हो सकते हैं।

फॉर्म कैसे भरें?