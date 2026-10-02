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Hindi News ›   Education ›   UP Special TET 2026 Apply by October 4 Check Eligibility Fee and Exam Date

यूपी स्पेशल टीईटी 2026: आवेदन की आखिरी तारीख करीब, चार अक्तूबर से पहले भरें फॉर्म, जानें फीस और पात्रता

Sat, 03 Oct 2026 06:30 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:30 AM IST
सार

UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 4 अक्तूबर है। जिन भी पात्र कार्यरत शिक्षकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें तुरंत अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर देना चाहिए। फीस, उम्र सीमा, पात्रता, परीक्षा तारीख और आवेदन करने का आसान तरीका नीचे जानें...

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UP Special TET 2026 Apply by October 4 Check Eligibility Fee and Exam Date
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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उत्तर प्रदेश स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 4 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी दिन आवेदन फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर्म में सुधार करने का मौका 8 अक्तूबर 2026 तक दिया गया है।

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यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 सितंबर 2026 से शुरू हुए थे। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता और अन्य शर्तें जरूर पढ़ लेनी चाहिए।

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परीक्षा कब होगी?

  • यूपी स्पेशल टीईटी 2026 की परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होने की जानकारी दी गई है।
  • परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा।
  • रिजल्ट जारी होने की तारीख अभी अपडेट नहीं की गई है।
  • उम्मीदवारों को परीक्षा और रिजल्ट से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

कितनी है आवेदन फीस?

आवेदन फीस उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये है। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी, जबकि दिव्यांग यानी पीएच उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 300 रुपये रखी गई है। फीस ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस या मोबाइल वॉलेट के जरिए जमा की जा सकती है।

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उम्र सीमा क्या है?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष बताई गई है। उम्र की गणना 3 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं बताई गई है। उम्र में छूट आयोग के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

स्पेशल टीईटी के लिए पात्रता शिक्षक के स्तर के अनुसार तय की गई है। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक प्राथमिक स्तर की स्पेशल टीईटी के लिए पात्र हो सकते हैं। वहीं, उच्च प्राथमिक या जूनियर हाई स्कूल स्तर पर काम करने वाले शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए स्पेशल टीईटी में शामिल हो सकते हैं।

फॉर्म कैसे भरें?

  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यूपीईएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें। 
  • फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन फीस जमा करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद या आवेदन की कॉपी सुरक्षित रख लें।
  • सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन की आखिरी तारीख 4 अक्तूबर 2026 है, 
  • इसलिए उम्मीदवार समय रहते फॉर्म पूरा कर लें।
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